L'Unesco ha dato la sua approvazione al progetto di rinnovo della caserma delle Guardie svizzere in Vaticano. La pianificazione dettagliata può ora cominciare, con l'inizio dei lavori previsto per fine 2026, ha annunciato la fondazione per la ristrutturazione.

Gli esperti dell'Unesco hanno apprezzato in particolare il rifacimento della facciata con vista sul territorio italiano, la riorganizzazione degli spazi interni e lo spostamento di una fontana che permetterà di liberare un passaggio e ristabilire l'antica strada dei pellegrini.

Visto che il Vaticano appartiene al patrimonio culturale mondiale, ogni progetto rilevante va sottoposto al parere di esperti. L'ok dell'Unesco rende onore alla qualità del lavoro degli architetti ticinesi Durisch + Nolli e degli ingegneri basilesi di Schnetzer Puskas, che hanno lavorato in collaborazione con la commissione vaticana per la tutela dei monumenti storici, sottolinea la fondazione per la ristrutturazione della caserma.

La nuova tappa, viene indicato nella nota, sottolinea anche l'importanza delle Guardie svizzere quale istituzione vivente che contribuisce «al valore universale straordinario del Vaticano».

