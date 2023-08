È sempre più drammatico il bilancio alle Hawaii. Keystone

Sale a 106 morti il bilancio accertato finora per gli incendi alle Hawaii, ma i funzionari locali sono convinti che arriverà almeno a diverse centinaia, e soprattutto il timore è che molti saranno bambini.

A riportarlo è il Wall Street Journal citando Elle Cochran, che rappresenta West Maui, inclusa Lahaina (la cittadina di 12 mila abitanti rasa al suolo dalle fiamme), nella Camera dei rappresentanti delle Hawaii.

Martedì scorso molte scuole di Lahaina e dintorni avevano annullato le lezioni a causa dell'interruzione di corrente nella mattinata. Cosi' molte famiglie nella comunità in gran parte operaia hanno lasciato i piccoli a casa da soli o con parenti più anziani mentre loro sono andati a lavorare in aziende o resort fuori dalla cittadina.

Le forze dell'ordine sinora hanno perlustrato poco meno di un terzo di Lahaina, il che significa che i corpi nella maggior parte della città devono ancora essere trovati. E inoltre sono state identificate solo tre vittime, poiché la maggior parte dei cadaveri è stata bruciata così gravemente che il rilevamento delle impronte digitali non è possibile. Il Dna potrebbe essere l'unico modo per identificarli. Tanto che il dipartimento della salute e dei servizi umani Usa sta inviando una squadra per aiutare a identificare i resti.

SDA