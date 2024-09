Ecco come i cybercriminali tentano di rubarvi i dati bancari su TWINT

I truffatori avvertono con un'e-mail del furto di identità. Cybercrimepolice

La Polizia cantonale di Zurigo mette in guardia da una nuova truffa: i cybercriminali sostengono che il metodo di pagamento senza contatto TWINT può essere usato solo se la propria identità viene verificata cliccando un pulsante su un'email. In realtà i truffatori vogliono rubare i dati bancari delle vittime.

Hai fretta? blue News riassume per te La Polizia cantonale di Zurigo mette in guardia da una nuova truffa.

I cybercriminali fingono di avvertire dal furto dell'identità nel tentativo in realtà di ottenere i dati bancari.

Usando un sito web falso, i truffatori chiedono alle persone interessate di rivelare, in varie fasi, dati personali come il nome, il numero di telefono e le coordinate bancarie.

Una nuova truffa è in circolazione: i cybercriminali stanno inviando un'e-mail per informare le persone che il furto di identità è aumentato in modo significativo negli ultimi anni.

Il motivo sarebbe l'uso sempre più diffuso delle opzioni di pagamento digitali e dei servizi finanziari.

I truffatori sostengono inoltre che le applicazioni di pagamento online TWINT possono continuare a essere utilizzate solo se l'ID TWINT viene verificato immediatamente utilizzando il pulsante visibile nel messaggio di posta elettronica.

Dunque i criminali chiedono su un sito web falso alle persone interessate di rivelare in varie fasi dati personali come nome, numero di telefono e coordinate bancarie. Nel corso del presunto processo di verifica vengono richiesti il codice SMS e il codice PIN inviati alle vittime.

Le vittime ricevono il codice SMS perché con questo codice i truffatori cercano di collegare un nuovo dispositivo all'account TWINT esistente.

Non appena i cybercriminali ricevono il codice, portano a termine il cambio di dispositivo. Di conseguenza le persone colpite perdono l'accesso al proprio account TWINT.

I dati sono stati rubati: cosa fare?

Se avete condiviso i vostri dati, dovete cambiare immediatamente la password del vostro account TWINT e degli account con gli stessi dati di accesso.

In seguito informate subito la vostra banca e fate bloccare la vostra carta di credito.

Infine dovete denunciare l'accaduto alla polizia locale.