I funghi potrebbero salvare i coralli dall'estinzione

I coralli potrebbero sfuggire all'estinzione grazie ai funghi. (Foto d'archivio) Keystone

I funghi non sono solamente vettori di malattie negli ambienti marini, bensì potrebbero permettere ai coralli di proteggersi dall'estinzione. È quanto rivelato da un recente studio del Politecnico di Losanna (EPFL).

«Riteniamo che alcuni funghi marini possano scomporre i batteri morti o altre cellule del corallo e convertirli in sostanze nutritive per il corallo e le alghe», ha dichiarato la biologa marina Claudia Pogoreutz in una nota odierna dell'EPFL, in cui viene ribadito come il rapporto tra funghi e coralli passa andare oltre lo sviluppo di malattie e rivelarsi sorprendentemente complesso.

Per ora si tratta di un'ipotesi, ma un'indagine più approfondita di questi possibili effetti benefici dei funghi è importante perché potrebbe aprire nuove prospettive per ripristinare la salute dei coralli messi a dura prova dai cambiamenti climatici, secondo i ricercatori.

Gli scienziati del Politecnico hanno derivato gran parte di queste ipotesi dall'osservazione dei processi biologici che avvengono nei funghi terrestri.

La ricercatrice Pogoreutz ha recentemente pubblicato un contributo, apparso sulla rivista «FEMS Microbiology Reviews», in cui ha condensato le riflessioni sul potenziale dei funghi e con cui si è aggiudicata il premio per il miglior articolo del periodico scientifico nel 2022.

