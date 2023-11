Solo qualche settimana dopo la sua uscita nelle sale della Svizzera italiana e tedesca, "I Giacometti" dell'engadinese Susanna Fanzun, è in testa fra i documentari nelle classifiche svizzere del cinema 2023. Keystone

Il documentario elvetico «I Giacometti» dell'engadinese Susanna Fanzun attira i fan della nota famiglia di artisti nelle sale cinematografiche. Con 36'000 entrate la pellicola è il documentario di maggior successo nelle classifiche svizzere del cinema nel 2023.

«I Giacometti» è uscito nelle sale della Svizzera italiana il 26 ottobre, una settimana dopo che nella Svizzera tedesca. In Romandia sarà invece proiettato soltanto dal 6 marzo 2024.

«I Giacometti» si classifica davanti ad altri due documentari elvetici «Crows – Nature is watching us» (Corvi – la natura ci sta osservando) e «Albert Anker. Malstunden bei Raffael» (Albert Anker. Lezioni di pittura da Raffaello), entrambi però non usciti nella Svizzera italiana, indica una nota del distributore Vinca Film. Fra tutti i film elvetici «I Giacometti» si piazza in quinta posizione.

In concomitanza dell'uscita nelle sale del lavoro di Fanzun, il Museo d'arte dei Grigioni ha esposto fino al 19 novembre a Coira la mostra «Alberto Giacometti. Ritratto dell'artista da giovane». I due curatori avevano parlato di una «felice coincidenza» perché i progetti sono stati sviluppati in modo indipendente e parallelo. Eppure il museo e la regista hanno collaborato parzialmente. Una coincidenza che potrebbe aver contribuito al successo del film.

Nessun altro Paese europeo ha un'offerta così ampia di documentari al cinema come la Svizzera

Inoltre, l'esempio de «I Giacometti» dimostra ancora una volta che nessun altro Paese europeo ha un'offerta così ampia di documentari al cinema come la Svizzera – e che l'interesse del pubblico per questo genere è particolarmente alto. Ivo Kummer, responsabile della sezione Cinema dell'Ufficio federale della cultura (UFC), lo ha sottolineato qualche tempo fa in un'intervista a Keystone-ATS.

Kummer aveva spiegato questo aspetto facendo riferimento, tra l'altro, alla promozione del cinema dell'UFC. Grazie alle modifiche apportate, i contributi di finanziamento sono stati aumentati, il che ha avuto un impatto particolare sulla qualità delle singole opere, aveva dichiarato Kummer.

«I Giacometti» segue i membri della famiglia di artisti nell'arco di quasi un secolo e mostra il loro rapporto con la Bregaglia (GR), loro terra natia: cominciando dal padre, il pittore Giovanni Giacometti, passando per i figli, il pittore e scultore Alberto, lo scultore e designer Diego, l'architetto Bruno e Ottilia, sarta e disegnatrice di tessuti. La madre Annetta è l'elemento calmante, ma anche l'autorità che tiene unita la famiglia.

fa, ats