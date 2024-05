Un aereo Condor all'aeroporto di Francoforte. Helmut Fricke/KEYSTONE

Giovedì della settimana scorsa i servizi di emergenza sono stati chiamati su larga scala all'aeroporto di Francoforte. Il motivo? Numerosi passeggeri hanno avuto problemi di nausea e vomito su un volo Condor proveniente dalle Mauritius. Ora si lamentano della compagnia aerea.

All'aeroporto di Francoforte, le squadre di soccorso sono state chiamate per un'importante operazione dopo l'atterraggio.

Le cause di quanto successo non sono ancora chiare.

I passeggeri hanno scritto una lettera di reclamo. I loro dati personali non sono stati nemmeno registrati. Mostra di più

Durante il volo Condor «DE2315» dalle Mauritius a Francoforte, 70 passeggeri su 290 hanno accusato sintomi quali dolori addominali, nausea e vomito. Questi problemi di salute sono iniziati circa 45 minuti dopo il pasto, con i primi passeggeri che si sono precipitati alla toilette e altri che hanno preso il sacchetto previsto per questi casi.

Il menu in classe economica? Panini, burro, formaggio spalmabile, una specie di insalata di cavolo e una porzione di pasta con verdure. Diversi passeggeri avevano fatto notare all'equipaggio il cattivo odore e il sapore metallico del pasto.

I dipendenti di Condor hanno reagito in modo infastidito e avrebbero sottolineato che, dopo tutto, non erano in classe business. È quanto hanno raccontato le parti lese in una lettera di reclamo, come riportato dalla «Bild».

Quasi nessun supporto da parte del personale di bordo

Secondo quanto descritto dai malcapitati, i sacchetti per il vomito venivano distribuiti solo su richiesta. Non sono stati consegnati tovaglioli, bottiglie d'acqua, zucchero, compresse o tè.

L'equipaggio si sarebbe ritirato «ostinatamente». Fino a poco prima dell'atterraggio, le hostess sarebbero apparse solo occasionalmente in cabina.

Condor smentisce quasi tutto

Una portavoce di Condor smentisce: «Sul volo Condor DE2315 dalle Mauritius a Francoforte del 2 maggio 2024, alcuni ospiti si sono sentiti molto male. L'equipaggio ha fatto ogni sforzo per provvedere a quelli colpiti nell'ambito delle possibilità disponibili a bordo, ad esempio servendo bevande, pasticcini salati o sacchetti supplementari per i rigurgiti».

Condor ha avviato un'indagine sull'incidente, ma la compagnia aerea ha dichiarato di non aver ancora ricevuto ulteriori informazioni.

«Non abbiamo ancora alcuna informazione su quale sia il virus o qualsiasi altra cosa con cui abbiamo avuto a che fare», si sono lamentati i passeggeri. Né la compagnia Condor né il personale di terra dell'aeroporto hanno preso i dati personali delle persone colpite.