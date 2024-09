L'accusa: «Il beluga Hvaldimir è stato ucciso». Ecco come

Hvaldimir, il beluga che aveva conquistato il cuore dei norvegesi e trovato morto nei giorni scorsi nel porto di Stavanger, nel sud-ovest della Norvegia, sarebbe stato ucciso volontariamente.

Lo sostiene Regina Haug, fondatrice dell'associazione OneWhale, che si è presa cura di Hvaldimir per molti anni. «Quando ho visto il suo corpo e le numerose ferite, ho capito subito che era stato colpito a morte».

«Ho persino visto un proiettile nel suo corpo. Non c'è alcun dubbio che questo animale gentile e mansueto sia stato ucciso in modo insensato. Cercheremo di ottenere giustizia per Hvaldimir e speriamo che qualcuno si faccia avanti con informazioni sulla sua uccisione», ha aggiunto.

L'associazione OneWhale, insieme a Noah, ha presentato una denuncia alla polizia locale e l'autorità nazionale norvegese.

«Spiava» per i soldati di Putin?

Hvaldimir era diventato celebre per la sua sospetta connessione con i militari russi e per la sua straordinaria socievolezza.

Il suo nome, giova ricordarlo, è un gioco di parole tra «Hval» (balena in norvegese) e Vladimir Putin. Gli era stato dato nel 2019 quando fu avvistato per la prima volta con un’imbracatura con la scritta «attrezzatura di San Pietroburgo», alimentando le voci su un suo possibile addestramento come «spia» da parte dei russi.

Il biologo marino Sebastian Strand, che aveva seguito Hvaldimir per anni per conto dell’organizzazione Marine Mind, era stato chiamato quando il beluga è stato avvistato senza vita nel porto: «Mi si è spezzato il cuore».

Hvaldimir aveva compiuto un viaggio «epico», partendo dal Mar Artico e arrivando fino alla costa svedese, dove è entrato nel centro di Göteborg l’estate scorsa, proprio nel giorno della festa nazionale.

