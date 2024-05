Il britannico morto in volo era in viaggio verso la sua «ultima grande vacanza»

Geoff Kitchen (73 anni) è morto a causa di una forte turbolenza su un volo da Londra a Singapore. © no source

Lo shock per la grave turbolenza su un volo da Londra a Singapore, che ha causato un morto e numerosi feriti, anche gravi, è ancora grande. In particolare per la famiglia e gli amici della vittima, un 73enne britannico. L'uomo era partito per una vacanza avventurosa con la moglie.

Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Un passeggero è morto martedì durante la forte turbolenza sul volo della Singapore Airlines.

Ora si scopre che il 73enne britannico era in viaggio con la moglie verso una vacanza avventurosa di sei settimane.

Sarebbe stata «l'ultima grande vacanza» della loro vita, ha fatto sapere la loro figlia. Mostra di più

Il Boeing 777-300ER della Singapore Airlines viaggiava con a bordo 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio. Poi, giunto sopra la costa occidentale del Myanmar, è improvvisamente precipitato di quasi 2000 metri. Durante la turbolenza, decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e un uomo è morto.

Si tratta di Geoff Kitchen, un britannico di 73 anni, che si stava recando con la moglie a fare un viaggio di sei settimane, come riporta il «Daily Mail». Secondo un portavoce dell'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok, dove l'aereo è stato dirottato e ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza, il padre di due figli avrebbe avuto un attacco di cuore durante la forte turbolenza.

Doveva essere «la sua ultima grande vacanza», ha scritto la figlia in un commovente messaggio su Facebook. Il piano era quello di viaggiare attraverso il sud-est asiatico e l'Australia. Kitchen aveva trascorso del tempo con i nipoti il fine settimana precedente alla partenza.

Grande tristezza tra parenti e amici

Il pensionato era originario di Bristol. Gli amici lo ricordano come un «vero gentiluomo» e «un uomo dal cuore grande che aveva un orecchio aperto per tutti e chiunque». Basti pensare che Geoff, insieme a un piccolo gruppo musicale, ha raccolto donazioni per le aziende locali durante la pandemia di Covid.

Per l'impiegato assicurativo in pensione e sua moglie Linda le sei settimane in Indonesia e Australia dovevano essere il viaggio della vita. Un viaggio che si è tristemente concluso bruscamente undici ore dopo la loro partenza da Londra. La donna sarebbe tra i feriti, ma non si sa nulla di preciso in merito al suo stato di salute.

Come un'auto che attraversa una buca a 900 km/h

Le turbolenze non sono rare nel traffico aereo: esse si verificano quando le masse d'aria si muovono in direzioni diverse. In caso di forte flusso discendente, l'altitudine dell'aereo non può più essere temporaneamente mantenuta.

«C'è da precisare però che l'aereo non cade, ma si muove verso il basso», ha spiegato all'agenzia di stampa dpa un pilota esperto del sindacato Vereinigung Cockpit (VC). In linea di principio, comunque, i velivoli sono strutturalmente abbastanza stabili da resistere alle forze.

Negli ultimi anni, però, si è registrato un aumento significativo delle turbolenze invisibili in aria libera. Gli scienziati attribuiscono questo fenomeno, in particolare, ai cambiamenti climatici. «In nessun caso bisogna slacciare la cintura di sicurezza», consiglia il pilota come misura di protezione più importante in caso di turbolenze impreviste. «È come guidare un'auto attraverso una buca a 900 km/h».

Redatto con materiale dell'agenzia di stampa dpa.