Confronto dei prezzi dei campeggi in Europa L'Albania non solo sta vivendo un boom come destinazione turistica, ma è anche il paese più economico per il campeggio in Europa con una media di 13,52 euro a notte. Immagine: Unsplash/johnnyafrica Chi vuole parcheggiare una roulotte in Turchia paga in media 14,59 euro a notte. Immagine: Unsplash/thenikyv In Macedonia del Nord si può trovare una piazzola per 16,78 euro. Immagine: Unsplash/_miyo Si dice che il castello di Bran abbia ospitato il famoso vampiro Conte Dracula. Volete combinare la visita con una vacanza in campeggio? Allora pagherete circa 17,23 euro a notte. Immagine: imago images/imagebroker La Riserva della Biosfera dei Laghi Masuri dell'UNESCO è una vetrina della natura idilliaca della Polonia. Potete pernottare in un campeggio di questo Paese dell'Europa centrale per 18,04 euro. Immagine: imago images/Peter Schickert La Spagna è una meta di vacanza molto apprezzata dagli svizzeri. Una notte in campeggio costa in media 33,75 euro. Immagine: Unsplash/eduardokenji Hallstatt è spesso definito il più bel villaggio dell'Austria. I turisti cinesi ne sono talmente incantati che è stato ricreato nel loro Paese. Ci sono anche campeggi nelle vicinanze: il prezzo medio per una notte in Austria è di 36,35 euro. Immagine: trovare_qualcosa_di_prezioso_ogni_giorno Un campeggio con vista sul Cervino? Sembra un sogno. In Svizzera si paga circa 38,66 euro per una notte in campeggio. La Croazia pullula di turisti in alta stagione. Se ci andate con un camper, una notte in piazzola costa in media 38,77 euro. Immagine: Unsplash/mike_swigunski Il campeggio è il più costoso in Italia. Con 39,24 euro a notte, il Belpaese si colloca in cima al confronto dei prezzi. Immagine: Soeren Stache/dpa Confronto dei prezzi dei campeggi in Europa L'Albania non solo sta vivendo un boom come destinazione turistica, ma è anche il paese più economico per il campeggio in Europa con una media di 13,52 euro a notte. Immagine: Unsplash/johnnyafrica Chi vuole parcheggiare una roulotte in Turchia paga in media 14,59 euro a notte. Immagine: Unsplash/thenikyv In Macedonia del Nord si può trovare una piazzola per 16,78 euro. Immagine: Unsplash/_miyo Si dice che il castello di Bran abbia ospitato il famoso vampiro Conte Dracula. Volete combinare la visita con una vacanza in campeggio? Allora pagherete circa 17,23 euro a notte. Immagine: imago images/imagebroker La Riserva della Biosfera dei Laghi Masuri dell'UNESCO è una vetrina della natura idilliaca della Polonia. Potete pernottare in un campeggio di questo Paese dell'Europa centrale per 18,04 euro. Immagine: imago images/Peter Schickert La Spagna è una meta di vacanza molto apprezzata dagli svizzeri. Una notte in campeggio costa in media 33,75 euro. Immagine: Unsplash/eduardokenji Hallstatt è spesso definito il più bel villaggio dell'Austria. I turisti cinesi ne sono talmente incantati che è stato ricreato nel loro Paese. Ci sono anche campeggi nelle vicinanze: il prezzo medio per una notte in Austria è di 36,35 euro. Immagine: trovare_qualcosa_di_prezioso_ogni_giorno Un campeggio con vista sul Cervino? Sembra un sogno. In Svizzera si paga circa 38,66 euro per una notte in campeggio. La Croazia pullula di turisti in alta stagione. Se ci andate con un camper, una notte in piazzola costa in media 38,77 euro. Immagine: Unsplash/mike_swigunski Il campeggio è il più costoso in Italia. Con 39,24 euro a notte, il Belpaese si colloca in cima al confronto dei prezzi. Immagine: Soeren Stache/dpa

Da qualche tempo il campeggio gode di grande popolarità ed è diventato una vera e propria tendenza. Un confronto dei prezzi di 34 Paesi europei mostra dove una piazzola costa di meno o di più quest'anno.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il campeggio è una forma di vacanza molto diffusa, e lo è diventata ancora di più dopo la pandemia di Covid.

I prezzi delle piazzole nei campeggi variano notevolmente da Paese a Paese.

Un portale specializzato in campeggi ha stilato un confronto dei prezzi in 34 Paesi, da cui risulta che quest'anno l'attività in Europa è diventata generalmente più costosa.

I prezzi variano da circa 13 a 39 euro.

La Svizzera è il terzo Paese più caro per il campeggio, ma è in Italia dove si paga di più. Mostra di più

L'estate è alle porte e presto inizierà la stagione dei campeggi. Dopo la pandemia di Covid, questo tipo di vacanza ha conosciuto una vera e propria impennata di popolarità che non accenna a diminuire. Nel 2024, le piazzole per camper e tende sono di nuovo molto richieste.

I prezzi del campeggio variano notevolmente a seconda del Paese e in alcuni si paga molto di più che in altri.

Il portale camping.info ha confrontato 20.000 piazzole in 34 Paesi europei. La panoramica mostra dove si paga di più e dove è più conveniente allestire il proprio alloggio mobile.

L'analisi mostra anche che il campeggio è diventato generalmente più costoso. I prezzi in Europa sono aumentati del 4,45% rispetto all'anno precedente.

I prezzi variano da 13 a 39 euro

Sorprendentemente, la Svizzera non è in cima alla lista nel 2024, come è accaduto negli ultimi anni. Il nostro Paese si trova infatti al terzo posto, mentre il Paese più caro per i campeggi è l'Italia, seguita dalla Croazia.

I prezzi variano da 13 a 39 euro - l'equivalente di circa 13-38 franchi - per una notte in campeggio per due persone in alta stagione. Il prezzo comprende la piazzola, la roulotte, l'elettricità e la tassa di soggiorno. Di seguito trovate una panoramica piuttosto esaustiva dei prezzi.