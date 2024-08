Senza il cane poliziotto Jango, la donna di 99 anni scomparsa a Urnäsch, nell'Appenzello Esterno, non sarebbe stata ritrovata. Keystone

Eroe animale nel Canton Appenzello Esterno: il cane poliziotto Jango ha rintracciato in un terrapieno in pendenza una donna di 99 anni scomparsa da diverse ore.

red SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il cane da fiuto Jango ha rintracciato una donna di 99 anni scomparsa nel cantone di Appenzello Esterno.

Tutte le ricerche precedenti erano fallite.

Jango ha rintracciato la pensionata in un argine tra una fitta vegetazione. Mostra di più

Una donna di 99 anni scomparsa è stata rintracciata da un cane poliziotto a Urnäsch, nell'Appenzello Esterno, mercoledì sera. Jango ha trovato la donna, scomparsa da una casa di riposo, distesa a terra su un argine in pendenza dell'Urnösch, fittamente ricoperto di cespugli.

Come annunciato giovedì dalla polizia cantonale, la donna è stata portata in ospedale per sospetta ipotermia.

Il personale della casa di riposo di Urnäsch, i parenti e i vigili del fuoco locali hanno cercato la donna scomparsa per diverse ore, fino alle 20.00 senza successo, quando hanno avvertito la polizia.

Anche le pattuglie della polizia cantonale intervenute non sono riuscite a trovare la donna nelle immediate vicinanze, prosegue il comunicato stampa. A quel punto è stato chiamato un agente della polizia con il suo cane specializzato nelle ricerche.

È quindi intervenuto Jango, con successo. Ha ritrovato l'anziana in pochi minuti, verso le 21h15.

red