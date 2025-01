La dichiarazione dei redditi digitale del Cantone di Basilea Città sarà presto accessibile anche tramite un URL alle Bahamas (immagine simbolica). sda

Un piccolo errore con grandi conseguenze: a causa di informazioni errate su un volantino, l'amministrazione fiscale di Basilea ha dovuto acquistare un indirizzo web alle Bahamas.

Maximilian Haase Maximilian Haase

Hai fretta? blue News riassume per te A causa di un errore su un volantino informativo, l'amministrazione fiscale di Basilea Città ha acquistato un indirizzo web alle Bahamas.

Il volantino era stato inviato a oltre 100'000 famiglie e conteneva informazioni sulla dichiarazione dei redditi digitale.

Ma all'indirizzo Internet fornito mancava la desinenza .ch, quindi l'URL con la desinenza .bs si riferisce ai Caraibi. Mostra di più

Quando si parla di tasse e Bahamas, di solito si usano termini come «paradiso» e «oasi». Ora, a causa di un piccolo errore dalle curiose conseguenze, si è creato un legame completamente diverso tra lo Stato insulare caraibico e il fisco.

Dopo aver comunicato un'informazione sbagliata tramite un volantino, l'amministrazione fiscale di Basilea Città ha acquistato senza tanti complimenti un indirizzo web delle Bahamas.

Il passo falso è avvenuto su un volantino informativo appena stampato sulla dichiarazione dei redditi digitale, inviato a più di 100'000 famiglie del cantone. Le istruzioni sul volantino chiedevano ai contribuenti di registrarsi all'indirizzo «www.eSteuern.BS/private».

Tuttavia, alla fine mancava il fondamentale «.ch», il che significava che l'URL non puntava a Basilea Città, ma alle Bahamas. Dopo tutto, la desinenza «.bs» non è solo l'abbreviazione del cantone, ma anche il dominio di primo livello specifico per lo Stato caraibico.

«È molto fastidioso»

«È molto fastidioso che sia accaduto questo errore. Ce ne rammarichiamo molto», ha dichiarato alla SRF, il cui programma «Regionaljournal Basel» ha riportato per primo la questione, David Weber, portavoce del Dipartimento delle Finanze di Basilea Città. L'informazione errata era emersa quando l'indirizzo era stato copiato dal sito web al volantino.

Dopo aver scoperto l'errore, l'amministrazione fiscale aveva due possibilità: ristampare il volantino e spedirlo ancora una volta, oppure acquistare l'indirizzo web errato senza ulteriori indugi e utilizzarlo come reindirizzamento.

Secondo le stime, la ristampa dei volantini sarebbe costata oltre 100'000 franchi svizzeri. La seconda opzione, l'acquisto del dominio BS, sarebbe stata molto più economica, con soli 900.

La SRF cita Weber che afferma che gli utenti non devono preoccuparsi della sicurezza: «Non viene trasferito alcun dato. C'è solo un link alla pagina corretta».

La registrazione è ancora in corso

Al momento, l'indirizzo errato non porta ancora a nulla, poiché la registrazione del dominio alle Bahamas è stata appena richiesta, come dichiarato da Weber al quotidiano Tages-Anzeiger.

Non appena la registrazione sarà completata, l'URL errato sarà reindirizzato a quello corretto del Cantone di Basilea Città.

Non resta molto tempo: i contribuenti potranno compilare online la loro dichiarazione dei redditi per il 2024 già dalla prossima settimana - probabilmente con una piccola deviazione attraverso i Caraibi.