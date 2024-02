Gli hacker vogliono impossessarsi della vostra rete utilizzando le cartucce per stampanti? Imago

Chiunque utilizzi la propria stampante con cartucce non ufficiali mette a rischio la propria rete domestica. È quello che sostiene il responsabile di HP.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il CEO di HP, le cartucce per stampanti non ufficiali potrebbero essere utilizzate per violare i dispositivi e compromettere intere reti.

Il fatto che le stampanti HP accettino solo cartucce di ricambio prodotte dall'azienda stessa è quindi nell'interesse della sicurezza degli utenti.

Ma gli esperti di sicurezza considerano questo scenario di minaccia del tutto inverosimile. Mostra di più

Chiunque debba ancora stampare regolarmente documenti su carta, cosa che sta diventando sempre più rara, lo sa bene: non appena l'inchiostro si sta esaurendo, il pensiero va ai soldi che bisognerà sborsare per le nuove cartucce. Nei modelli più economici, costano a volte quasi quanto la stampante stessa.

È ormai risaputo che questo è il modello di business dell'industria delle stampanti. Chi acquista una stampante e poi stampa pochissimo è un cliente poco redditizio, come ha ammesso anche Enrique Lores, capo di HP, in un'intervista alla CNBC.

Secondo Lores, con le vendite solo delle stampanti la sua azienda perde denaro. Per questo motivo si sta facendo tutto il possibile per trasformare i clienti «cattivi» in clienti «buoni» e redditizi. A medio termine, l'azienda vuole trasformare il settore delle stampanti in un servizio di abbonamento in cui i clienti pagano regolarmente.

Hack per cartucce?

Ma finora le entrate ricorrenti provengono principalmente dalla vendita di cartucce per stampanti. Con HP e la maggior parte degli altri produttori di stampanti, queste sono ora dotate di microchip, con cui viene verificata l'autenticità delle cartucce, altrimenti la macchina si rifiuta di funzionare.

Naturalmente lo scopo di questa pratica è quello di rendere inutilizzabili le cartucce di ricambio a basso costo di produttori terzi, ma Lores ha menzionato nell'intervista anche un altro motivo, curioso.

Questo perché i chip integrati nelle cartucce servirebbero alla sicurezza degli utenti: a suo dire le cartucce manipolate potrebbero infettare con malware prima la stampante stessa e poi altri dispositivi della stessa rete.

Ma gli esperti di sicurezza considerano queste affermazioni del tutto inverosimili, come riportato da «Ars Technica».

Nessun attacco noto nella pratica

Anche in condizioni di laboratorio, uno scenario del genere è «del tutto implausibile», afferma Graham Sutherland.

L'unico esempio di metodo di attacco teorico proviene inoltre da uno studio commissionato dalla stessa HP. Nel mondo reale, non è noto alcun caso di violazione di una stampante avvenuto in questo modo.

Lo scenario da incubo dipinto da Lores potrebbe servire soprattutto ad HP per difendersi dalle accuse di concorrenza sleale.

Proprio questo mese è stata intentata una causa collettiva contro HP negli Stati Uniti. I clienti lamentano che le loro stampanti non accettano più cartucce di terze parti a seguito di un aggiornamento del firmware distribuito da HP.