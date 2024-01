Il CERN, che ha sede a Meyrin, alla periferia di Ginevra, celebra nel 2024 il suo 70esimo anniversario. Numerosi eventi saranno organizzati per sottolineare il ricco passato dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare.

Nella foto resa disponibile dal CERN il 02 marzo 2017, dei tecnici sono al lavoro per l'aggiornamento del Compact Muon Solenoid o CMS che fa parte del Large Hadron Collider del CERN. KEYSTONE

Il programma provvisorio, che copre l'intero anno fino a una cerimonia ufficiale il primo ottobre, comprende una vasta gamma di attività per tutti i tipi di pubblico, indica il CERN in un comunicato.

Il primo evento è previsto per martedì 30 gennaio: intitolato «Svelare l'Universo», combinerà scienza, arte e cultura e proporrà una tavola rotonda in cui scienziati discuteranno dell'evoluzione della fisica delle particelle e del contributo del CERN ai progressi di questa disciplina.

«Mostreremo come, da 70 anni, il CERN è all'avanguardia della conoscenza scientifica e dell'innovazione tecnologica, e come sia un modello per la formazione e l'insegnamento, la collaborazione e la scienza aperta», dichiara, citata nella nota, la direttrice generale dell'organizzazione Fabiola Gianotti.

La storia del CERN in breve

Il CERN è stato fondato nel 1954, nove anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, con la missione di sostenere la ricerca scientifica di eccellenza in Europa e di promuovere la collaborazione pacifica nella ricerca fondamentale.

Con la costruzione di acceleratori di particelle e rilevatori sempre più potenti, sono state fatte scoperte cruciali, tra cui spicca quella del bosone di Higgs nel 2012. Il CERN è anche il luogo di nascita del World Wide Web. È sede del Large Hadron Collider (LHC), l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo.

Oggi il CERN comprende 23 Stati membri e dieci Stati membri associati. Riunisce una comunità di oltre 17'000 persone provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di più di 110 nazionalità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del CERN.

uc, ats