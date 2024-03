L'impatto ambientale non è sempre uguale. Keystone

Quali sono i conigli di Pasqua più ecologici? Una società svizzera di consulenza per la valutazione del bilancio ambientale dei prodotti ha scoperto che più il cioccolato è scuro, meglio è per l'ambiente.

Il fattore decisivo nel cioccolato è il contenuto di latte in polvere e burro di cacao, spiega Niels Jungbluth, direttore di ESU Services, impresa con sede a Sciaffusa. Il cioccolato fondente non contiene latte in polvere e pochissimo burro di cacao.

ESU ha analizzato tre coniglietti da 100 grammi di cioccolato bianco, al latte e fondente. Secondo l'analisi, il coniglietto più chiaro inquina l'ambiente con gas serra dannosi per una quantità equivalente a quella di un viaggio in auto di 1,7 chilometri. Il coniglietto al latte ha impatto pari allo spostamento di una vettura per 1,5 chilometri. Il prodotto più scuro invece inquina l'ambiente quanto un'auto che percorre 0,9 chilometri.

Lo studio ha analizzato la quantità di gas serra nocivi per il clima, come il CO2, prodotti durante l'intera catena di produzione e fornitura degli ingredienti. Si è tenuto conto dell'intero impatto, dalla coltivazione degli ingredienti alla produzione del cioccolato, passando per la vendita e per il trasporto al consumatore, nonché per lo smaltimento dell'imballaggio.

ats