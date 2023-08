Se da inizio maggio l'OMS non considera più la pandemia un'emergenza sanitaria mondiale, «il virus continua a circolare in tutti i Paesi, a uccidere e a mutare». IMAGO/imagebroker

Il Covid torna a far parlare di sé in piena estate e in diversi Paesi, tra cui la Francia, con una ripresa epidemica finora moderata, ma che invita alla vigilanza. Una ripresa del virus è stata segnalata anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in India e in Giappone.

Ormai sparito dalla maggior parte delle menti dopo più di tre anni di pandemia e diverse ondate, il virus SARS-CoV-2 è stato recentemente vissuto e quindi ricordato da diverse persone. E alcuni indicatori ancora presenti confermano tale ripresa.

In Francia, le visite d'emergenza per un sospetto contagio da Covid sono aumentate del 31% nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto rispetto alla precedente, riguardando 920 pazienti, secondo i dati della sanità pubblica francese (SPF). «Un numero che rimane moderato», ha osservato l'SPF. Le ondate dell'estate o dell'inverno 2022 sono state accompagnate da oltre 4.000 contagi settimanali.

Nella rete SOS Médecins, «gli atti medici per sospetto Covid sono in aumento in tutte le fasce d'età», a più di 1.500 atti all'inizio di agosto, vale a dire un balzo dell'84% in una settimana, secondo l'SPF.

La sottovariante Eris

Se dall'inizio di maggio l'OMS non considera più la pandemia un'emergenza sanitaria globale, «il virus continua a circolare in tutti i Paesi, a uccidere e a cambiare», ha sottolineato negli scorsi giorni il suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa.

La sua variante EG.5, soprannominata Eris da alcuni scienziati, è attualmente la più esaminata perché potrebbe portare a una ripresa. Anche i raduni estivi e il declino dell'immunità possono svolgere un ruolo, affermano alcuni esperti.

Questa sottovariante della famiglia Omicron, membro del lignaggio XBB, sembra essere più trasmissibile di altre in circolazione, probabilmente sotto l'effetto di nuove mutazioni genetiche, e forse più capace di eludere le difese immunitarie.

«È stato individuato in India, ma anche in altri Paesi asiatici, in Nord America, in Europa, dove tende a soppiantare i precedenti ceppi dominanti», ha spiegato all'AFP Antoine Flahault, direttore dell'Institute of Global Health dell'Università di Ginevra.

«La nebbia è fitta»

In questa fase, «le prove disponibili non suggeriscono che EG.5 ponga ulteriori rischi per la salute pubblica rispetto ad altre linee discendenti di Omicron circolanti», secondo l'OMS. Ma «rimane il rischio che emerga una variante più pericolosa e causi un improvviso aumento di casi e decessi», ha affermato il dottor Tedros.

Il monitoraggio delle oscillazioni epidemiche è invece più complicato, per via della mancanza di dati a causa del calo del numero di test, del sequenziamento e dell'arresto dei dispositivi di monitoraggio.

«La nebbia è fitta sulla situazione epidemiologica in tutto il mondo. È urgente che le autorità sanitarie ripristinino un sistema di monitoraggio sanitario affidabile per il Covid», sostiene Flahaut, che chiede in particolare l'analisi delle acque reflue in Europa.

Nel tempo e a ondate, l'impatto del virus sui ricoveri e sui decessi è notevolmente diminuito, grazie all'elevato livello di immunità acquisita dalla vaccinazione e/o dalle infezioni. Ma non è zero e ad esso si aggiungono i casi di Long Covid.

E la vaccinazione?

E «la domanda è se agli immunocompromessi e agli anziani verranno prescritti test in caso di sintomi anche lievi per beneficiare di trattamenti antivirali precoci, efficaci nel ridurre il rischio di forme gravi», si chiede Flahault.

La vaccinazione rimane cruciale e di recente l'OMS ha esortato a «intensificare gli sforzi per aumentare la copertura vaccinale». Se i vaccini anti-Covid perdono, nel tempo, la loro efficacia contro le infezioni, sono comunque considerati molto protettivi contro le forme gravi.

Per abbinare meglio le mutazioni del virus, i gruppi farmaceutici Pfizer/BioNTech, Moderna e Novavax stanno ora preparando dei vaccini mirati alla linea XBB.

In diversi Paesi, tra cui la Francia, per questo autunno sono previste campagne di vaccinazione, incentrate sui più vulnerabili, insieme a quelle contro l'influenza.