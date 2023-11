Per sei anni, Mary Turner Thomson ha creduto di essere sposata con un uomo onesto. Facebook/Mary Turner Thomson

Dopo sei anni di matrimonio, una donna inglese ha scoperto che il marito aveva tre mogli e 13 figli. Troppo tardi... lui l'aveva già truffata per oltre 200.000 franchi.

L'uomo giustificava sempre la sua assenza sostenendo di lavorare come agente della CIA.

Infatti faceva credere alla moglie che i figli fossero in pericolo e quindi le chiedeva del denaro. Mostra di più

Nel 2000, la britannica Mary Turner Thomson conosce e si innamora online dello statunitense William Allen Jordan. I due si sposano e hanno un figlio, come riporta il quotidiano britannico «Mirror».

Sei anni dopo, Mary riceve una telefonata importante. All'altro capo del filo c'è una donna che sostiene di essere «l'altra signora Jordan».

Le due donne scoprono che il loro marito è in realtà la stessa persona, che ha persino una terza moglie e ha procreato un totale di 13 figli. L'uomo ha sempre spiegato le sue assenze con la sua professione di agente della CIA. In realtà, lavorava come appaltatore nel campo informatico.

Quando la frode è stata scoperta, nell'aprile 2006, Mary aveva già trasferito più di 200.000 franchi svizzeri al marito. Quest'ultimo avrebbe avuto bisogno di quel denaro per pagare dei ricattatori, che avrebbero minacciato di rapire i loro figli.

La rivelazione in una docu-serie

La moglie ferita ha deciso di raccontare la sua storia in una serie documentaria. «Ho conosciuto William online quando ero una madre single con un bambino di nove mesi», racconta Mary. Lui era molto affascinante, dice. Sei mesi dopo il loro primo incontro, lei era già incinta.

Le ha persino mostrato le prove delle sue attività nella CIA, comprese le buste paga. Jordan l'aveva convinta a vendere tutto ciò che aveva, compreso il suo appartamento. «Pensavo che se non gli avessimo dato i soldi, avrebbero ucciso i bambini».

William Allen Jordan si è dichiarato colpevole all'epoca di bigamia, ottenimento di fondi tramite frode e mancata registrazione come criminale sessuale.

Ha scontato due anni e mezzo di carcere nel Regno Unito prima di essere espulso nel New Jersey.