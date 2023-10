La «M Jambo» di Martin Daldrup è affondata al largo delle coste del Brasile. Facebook / M Jambo Sailing

La barca a vela di Martin Daldrup è affondata nel mezzo dell'Atlantico. Il famoso velista tedesco è dovuto rimanere su una zattera di salvataggio per circa 20 ore prima dell'arrivo dei soccorsi. I suoi follower sui social erano preoccupati.

Hai fretta? blue News riassume per te Il velista tedesco Martin Daldrup è naufragato nel mezzo dell'Atlantico mentre era in viaggio da New York a Città del Capo.

La sua barca è affondata lontano dalla costa brasiliana.

Dopo 20 ore trascorse su una zattera di salvataggio, Daldrup è stato salvato da una nave mercantile.

L'esperto velista ha 50.000 abbonati su YouTube. Mostra di più

È l'incubo di ogni velista: il tedesco Martin Daldrup stava navigando sul suo yacht «M Jambo» in mezzo all'Oceano Atlantico, finché non si è trovato in pericolo e la sua nave è affondata. Daldrup non ha avuto altra scelta che fare una chiamata d'emergenza e rifugiarsi su una zattera di salvataggio.

Il 59enne è rimasto per circa 20 ore nella sua zattera coperta nell'Atlantico meridionale, al largo delle coste del Brasile, fino a quando non è stato finalmente recuperato da una nave da carico.

Venerdì mattina la sua compagna Anke ha scritto su Instagram: «Martin è salvo! È a bordo dell'Alanis!».

La causa dell'incidente è sconosciuta

L'esperto velista su lunga distanza ha iniziato il suo tour da New York a Città del Capo più di due mesi fa, e fornisce al suo gran numero di follower aggiornamenti quotidiani con video regolari e post.

Daldrup era quasi a tre quarti del percorso quando è avvenuto l'incidente. L'ultimo rapporto sulla sua posizione sul suo sito web «M Jambo Sailing» indicava una località lontana dal Brasile continentale.

Non è ancora noto il motivo per cui la «M Jambo» è affondata. Tuttavia, le condivisioni sul blog di Daldrup suggeriscono che diversi giorni di forti venti possono essere i responsabili del naufragio.

Mercoledì 4 ottobre il velista ha scritto: «Il cielo della sera non promette nulla di buono. Probabilmente sarà una notte agitata». Le condizioni meteo sono caratterizzate da molto vento e mare mosso: «Non ho bisogno della sveglia, mi sveglia l'allarme del vento forte».

Daldrup non è un principiante della vela, anzi da tempo documenta dettagliatamente i suoi numerosi viaggi su diverse piattaforme e conta circa 70.000 follower. Solo su YouTube 50.000 follower hanno seguito il suo viaggio. Di conseguenza, molte persone erano preoccupate per lo sfortunato velista.