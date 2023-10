Lo storico edificio di New York, il Flatiron, in una foto scattata presumibilmente nell'anno 1905. (Foto archivio) Keystone

Il Flatiron diventa palazzo residenziale: l'iconico edificio di Manhattan a forma di ferro da stiro che dalla sua nascita ha ospitato solo uffici sarà convertito in appartamenti di lusso. Lo hanno annunciato i proprietari.

La proposta punta a riportare in vita il primo grattacielo nella storia di New York, deserto da quando, prima della pandemia, la casa editrice Macmillan aveva rinunciato a occuparlo.

In marzo, dopo una serie di bagarre anche giudiziarie tra i precedenti proprietari e un compratore risultato alla fine insolvente, la scorsa settimana è entrata in gioco la Brodsky Organization, società immobiliare specializzata nell'edilizia residenziale, che ha acquistato una quota e procederà alla ristrutturazione.

Primo edificio a «grattale il cielo»

Dal 1966 monumento cittadino, il «ferro da stiro» fu il primo edificio a «grattare il cielo» prima ancora che Chrysler e Empire State Building fossero costruiti. Per la New York del 1902, l'anno in cui venne completato, il singolare palazzo a pianta triangolare rappresentava l'essenza della modernità.

Noto per essere stato il più «magro» delle torri newyorchesi prima che lo skyline di Manhattan venisse trasformato dagli edifici altissimi e supersottili che fanno ombra a Central Park, il grattacielo di 21 piani su 87 metri di altezza deve la sua forma alla posizione: all'incrocio tra la Quinta e la 23esima strada, proprio dove Broadway, una delle poche arterie diagonali dell'isola, passa dall'Ovest all'Est di Manhattan.

Salvo contrattempi, la nuova incarnazione residenziale arriverà nell'arco di tre anni: i costruttori devono prima ottenere il nulla osta del comune, mentre demolizioni e costruzione potrebbero prendere un altro biennio. Ancora indefinito il numero degli appartamenti; secondo un progetto preliminare potrebbero essere una quarantina.

SDA