Reto Patt ha lasciato la Svizzera 30 anni fa. Da allora, il grigionese vive in Costa Rica, dove gestisce una scuola di lingue. Lo svizzero ha raccontato a blue News che cosa serve per emigrare con successo.

Hai fretta? blue News riassume per te Reto Patt è emigrato in Costa Rica nel 1994.

Insieme alla moglie Shirley, originaria della Bolivia, gestisce una scuola di lingue a Tamarindo, sulla costa del Pacifico.

In 30 anni di permanenza nella cosiddetta «Svizzera centroamericana», l'insegnante ha vissuto alti e bassi.

L'importante per lui era trarre il meglio da ogni giorno e perseverare.

Anche in età avanzata, non vuole tornare completamente in Svizzera, ma nemmeno rimanere a Tamarindo per sempre. Mostra di più

Da quando Reto Patt è emigrato in Costa Rica, 30 anni fa, molte cose sono cambiate nella sua nuova casa. Nato nei Grigioni, il 57enne si è trasferito nella città dei surfisti di Tamarindo, dove gestisce la scuola di lingua Wayra insieme alla moglie Shirley (59 anni). Oggi l'ex «villaggio di pescatori» è difficilmente riconoscibile.

«Quando sono arrivato, nel 1994, Tamarindo era ancora molto piccola e contava circa 600 abitanti. Oggi è una località turistica in piena espansione ed è cresciuta notevolmente», spiega l'insegnante di scuola elementare quando blue News lo va a trovare nella scuola di lingue situata in posizione centrale.

Reto Patt gestisce la scuola di lingua Wayra a Tamarindo, in Costa Rica, insieme alla moglie Shirley dal 1998. Shirley ha aperto la scuola nel 1996. Vanessa Büchel

Come ogni cosa, anche questa ha i suoi vantaggi e svantaggi. «Oggi abbiamo un'infrastruttura molto sviluppata, con supermercati, negozi, scuole e tutto ciò di cui si ha bisogno. Ma ora c'è anche troppa gente, sia turisti che residenti», dice Patt pensieroso. Quello che una volta era verde ha lasciato il posto a condomini, hotel e centri commerciali.

Nel cortile della scuola di lingue, gli alberi verdeggianti frusciano ancora al vento. Un tucano siede su un ramo e si gode la piccola oasi nel mezzo di una città sempre più trafficata. Anche le scimmie, che sono sempre un'attrazione per gli studenti, si aggirano qui quasi ogni giorno.

«Abbiamo deliberatamente costruito intorno agli alberi e abbiamo voluto mantenere l'area il più naturale possibile per non togliere l'habitat agli animali nativi», ci dice.

In viaggio in Costa Rica come insegnante privato

Fin da giovane, Reto ha sentito un'«attrazione» verso l'America Latina, come ammette il grigionese nell'intervista. «Mi sono sempre sentito attratto dalle persone, dalle culture, dai Paesi e dal clima».

All'inizio degli anni '90, prima di decidere di emigrare nel 1994, l'insegnante ha viaggiato in vari Paesi dell'America centrale e meridionale. Ha visitato anche la Costa Rica, ma non era ancora stato a Tamarindo.

All'epoca non si rendeva conto che questo piccolo Paese, noto anche come la «Svizzera centroamericana», sarebbe diventato un giorno la sua nuova casa. Ma tornato su suolo elvetico, Patt vide un annuncio sul giornale dei Grigioni.

«La famiglia svizzera proprietaria dell'Hotel Capitán Suizo cercava un insegnante privato per i propri figli. Ho fatto subito domanda e ho ottenuto il mio primo lavoro in Costa Rica. È successo esattamente 30 anni fa».

La Svizzera latinoamericana è meno «ben organizzata»

Da allora Reto vive a Tamarindo. In questo periodo non ha mai sentito la mancanza della Svizzera. E ancora oggi la sua nuova casa non ha perso nulla della sua magia per l'insegnante. «Quando lascio la Costa Rica per un po' e poi torno, mi rendo sempre conto di quanto sia bello questo posto».

Tuttavia, se deve essere del tutto sincero, in questi 30 anni ci sono stati momenti in cui gli sono mancate alcune cose della «ben organizzata» Svizzera: «Ho dovuto rendermi conto che qui le cose funzionano in modo diverso. Per esempio, se dobbiamo fare dei lavori a scuola, dobbiamo essere sul posto, altrimenti le cose non vanno avanti».

L'affidabilità non è la priorità assoluta per i ticas e i ticos: pura vida o mañana è più la loro mentalità. «Va bene quando si è qui in vacanza, ma nella vita di tutti i giorni a volte può portare a dei problemi».

La fonduta Emmi aiuta a sopportare la nostalgia di casa

Tornare completamente in Svizzera è fuori questione per Patt. «Certo, mi mancano la mia famiglia e i miei colleghi, e ogni tanto è bello tornare a casa a Jenaz in Prettigovia per una settimana di sci, ma non di più», dice l'emigrato con un sorriso.

Se ha nostalgia di casa, per cena si concede una fonduta Emmi. «Sì, qui la si può trovare e, sorprendentemente, non è così cara: una confezione costa tra i dodici e i tredici franchi, credo», dice Reto.

In generale, Tamarindo offre molte opzioni culinarie. «Qui si può trovare di tutto, dalla cucina cinese a quella indiana o polacca». Anche se il grigionese trova la tipica cucina costaricana, che di solito comprende riso, fagioli e platani, piuttosto noiosa, gli piace comunque.

Il 57enne cerca di programmare una visita a casa ogni due anni. Con lui viaggiano anche sua moglie, originaria della Bolivia, e i loro due figli (22 e 25 anni). Grazie ai voli diretti Edelweiss dal vicino aeroporto di Liberia a Zurigo, tornare a casa è diventato molto più facile.

Tenere duro e non arrendersi

Durante la sua permanenza in Costa Rica, Reto ha vissuto alti e bassi. La pandemia è stata una delle sfide che la coppia ha dovuto affrontare. «Non abbiamo avuto studenti per mesi e non abbiamo ricevuto alcun sostegno dallo Stato», ricorda l'insegnante.

Da allora, tutto è diventato più costoso: il sacchetto di cipolle, ma anche gli affitti. Attualmente i Patt vivono all'ultimo piano di uno degli edifici scolastici: «È pratico, naturalmente, perché non dobbiamo fare un lungo viaggio per andare al lavoro, ma significa anche che perdiamo la nostra privacy», sottolinea Shirley.

Molti proprietari preferiscono affittare i loro appartamenti o le loro case come Airbnb, perché in questo modo guadagnano di più. Ma rinunciare e tornare indietro non è mai stata un'opzione per il grigionese.

«L'esperienza mi ha dimostrato che non sempre tutto va alla perfezione quando si emigra, di tanto in tanto si cade in un buco, ma poi le cose migliorano di nuovo. L'importante è cercare di trarre il meglio da ogni giorno e perseverare», consiglia Patt.

«Se si parla già la lingua, questo facilita le cose»

Nella fase iniziale, ci si trova in una sorta di periodo «wow». Tutto è ancora «fantastico e brillante». Non appena questa sensazione svanisce - come è successo a Patt dopo circa due anni in America latina - non si può gettare la spugna, bisogna continuare a lottare.

«Ci saranno cose che ti daranno sui nervi, fa parte del gioco. Per me la vita in Costa Rica significa meno struttura e affidabilità, ma offre più libertà». Nella sua nuova casa, tutto è meno «angusto e stretto». L'appassionato corridore vede anche qui vantaggi e svantaggi.

Reto consiglia inoltre ai potenziali emigranti di familiarizzare ampiamente con gli usi e la cultura del Paese. «E se si parla già la lingua, anche questo facilita le cose».

Progetti chiari per il futuro

Entrambi i figli sono tornati a Tamarindo dopo aver studiato negli Stati Uniti: «Io e Shirley ci siamo conosciuti quando lavoravo al Capitán Suizo. All'epoca lei viveva a New York ed era qui in vacanza», ricorda l'insegnante. Sebbene lei avesse soggiornato nello stesso hotel durante la sua vacanza, si sono incontrati in un bar locale.

«È lì che mi ha visto ballare per la prima volta», ride Reto e lancia un'occhiata alla moglie. Lei sorride e risponde: «Ma non è stato certo il suo hip swing il motivo per cui mi sono innamorata di lui!».

I Patt hanno già pensato a come sarà la loro vita quando andranno in pensione. Il grigionese non si vede in Svizzera tutto l'anno, ma nemmeno esclusivamente in Costa Rica: «Non voglio trascorrere quella fase della mia vita in un solo posto».

La sua vita è cambiata per sempre

Se la coppia non gestisse la scuola, probabilmente avrebbe già lasciato Tamarindo da tempo. Dopo tutto, il clima qui a Tamarindo è semplicemente troppo «umido». Inoltre, Reto preferisce luoghi più tranquilli e circondati dalla natura.

«Il piano perfetto sarebbe: qualche mese all'anno in Svizzera, qualche mese in Bolivia o negli Stati Uniti e il resto del tempo ovunque».

Lo sguardo del 57enne vaga in lontananza e si sofferma sul tucano sulla palma. «Il Costa Rica è un Paese bellissimo, verde e ricco di biodiversità come la Svizzera, relativamente piccolo, sicuro e politicamente piuttosto tranquillo».

L'insegnante grigionese è grato di essersi imbattuto in questo annuncio sul giornale tanti anni fa, che ha cambiato la sua vita per sempre.

Questo articolo è stato scritto nell'ambito di un viaggio stampa organizzato da Edelweiss.