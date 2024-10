Il medico legale Philippe Boxho Il patologo forense Philippe Boxho è diventato una superstar raccontando i retroscena della sua professione. Immagine: © Bernard Babette, 2024 «Ridiamo della morte prima che ci sorrida» è la massima che guida la vita del patologo forense. Immagine: © Bernard Babette, 2024 «La mort en face», la morte in faccia, è il terzo libro del medico legale. Immagine: Editions Kennes/ © Bernard Babette, 2024 Una coda impressionante si è formata davanti al cinema Pathé Flon di Losanna, dove Boxho ha tenuto una sua conferenza. Immagine: VP Il medico legale Philippe Boxho Il patologo forense Philippe Boxho è diventato una superstar raccontando i retroscena della sua professione. Immagine: © Bernard Babette, 2024 «Ridiamo della morte prima che ci sorrida» è la massima che guida la vita del patologo forense. Immagine: © Bernard Babette, 2024 «La mort en face», la morte in faccia, è il terzo libro del medico legale. Immagine: Editions Kennes/ © Bernard Babette, 2024 Una coda impressionante si è formata davanti al cinema Pathé Flon di Losanna, dove Boxho ha tenuto una sua conferenza. Immagine: VP

Non meno di 530 persone si sono messe in coda dal pomeriggio per assistere alla conferenza di Philippe Boxho a Losanna il 16 ottobre, un evento organizzato da Fnac Svizzera. Il medico legale belga è diventato famoso per i suoi racconti senza peli sulla lingua della sua professione. Superstar dei social network, non ha deluso il suo pubblico. Ma li ha avvertiti fin dall'inizio: «Fate attenzione, vedrete dei cadaveri!».

Cos'è che affascina così tanto i comuni mortali nelle storie di Philippe Boxho? «La morte, ovviamente – risponde subito il medico legale –. E poi queste sono storie vere, sono in crimini veri. Infine, penso di avere un modo di parlare che diverte la gente».

Il belga, che lavora come patologo forense da 33 anni, ne ha visti sfilare di cadaveri. E circa due anni fa ha scoperto che la sua vita quotidiana affascinava le folle, raccontandola nei libri o sui social network.

Ed è con tutta la sua naturalezza, il suo già leggendario distacco e il suo debole accento che ha risposto alle domande di blue News poco prima della sua conferenza a Losanna.

«Ho un punto di vista molto chirurgico: c'è un problema, noi lo risolviamo e il problema non c'è più», spiega parlando del suo lavoro.

Non c’è spazio per l'emotività: «Non sono mai stato tormentato dalle scene che ho visto. Non le tengo a mente per la maggior parte del tempo. Penso che sia una facoltà che abbiamo o non abbiamo, non vedo come potremmo imparare a essere distaccati», afferma Boxho.

«Per me la morte non è sinistra»

Tuttavia ammette: «Gli omicidi di bambini sono i più impressionanti. Ma è una cosa di cui non mi piace parlare, perché è triste e il mio obiettivo è mostrare il lato divertente di ciò che faccio».

Più tardi, durante la sua conferenza, darà una regola d'oro: non farsi mai carico del corpo di qualcuno che si conosce. «Questo potrebbe influenzare i risultati dell'autopsia».

Il patologo aggiunge che studiando medicina, prima di specializzarsi in quella legale, la dissezione del corpo fa già parte del curriculum.

«Un medico deve essere abituato alla morte, perché c’è, esiste. Per me la morte non è sinistra. Il mio primo caso è stato una persona decapitata in autostrada e dopo… è andato tutto bene», sorride.

Un incontro non per i deboli di cuore

«Fate attenzione, vedrete dei cadaveri», avverte Boxho all'inizio della sua conferenza. E aggiunge ironico: «Non vi aspettavate di vedere degli orsetti, vero?» Ma rassicura: «All'inizio ci andremo piano».

Il medico spiega le scene del crimine, le metodologie e la terminologia. È la presentazione che fa ai giovani medici quando prestano giuramento. E descrive numerosi casi, accompagnandoli da aneddoti e fotografie divertenti.

«Penserete a me la prossima volta che mangerete cibo greco!»

Uno di questi è il «testardo» delle Ardenne, un uomo che voleva così tanto morire da spararsi ben 14. Oppure una donna che sembrava essere morta in un incendio del suo divano, ma che si scoprì essere stata uccisa.

Infine Boxho presenta uno dei suoi «capolavori»: un uomo scoperto in un bordello mummificato.

La promessa è stata mantenuta: il pubblico ha visto dei cadaveri. Ora sa che aspetto ha un corpo putrefatto, o che aspetto ha la saponificazione dopo un'immersione prolungata.

«Se mettete un dito nell'angolo della bocca, si rompe come il formaggio feta. Penserete a me la prossima volta che mangerete cibo greco», scherza il patologo forense.

Far conoscere una professione nell'ombra

La star della medicina legale insiste nel dire tutta la verità quando si tratta degli aspetti forensi delle sue storie.

D'altra parte, non nasconde di inventare e romanzare alcune parti, in modo che i casi descritti non siano identificabili. «Spesso invece di raccontare le vite delle vittime, racconto quelle dei miei amici: lo scoprono nei miei libri e li fa ridere».

«Ogni anno ci sfuggono 70-80 omicidi»

«Naturalmente scelgo storie in cui la scienza forense è utile alle indagini», aggiunge Boxho. Ecco perché è sempre al centro della storia: «Non ci si può fidare della polizia quando si tratta di cadaveri, non sa come fare. Non siamo nello stesso settore».

In effetti il medico ha iniziato a scrivere più per far conoscere la sua professione che per far conoscere sé stesso. Perché «i patologi forensi lavorano nell'ombra e non amano essere visti dai media. E nelle serie televisive americane si vedono un sacco di str****te».

Al momento è in fase di pubblicazione il suo terzo libro: «La mort en face», la morte in faccia.

Ma è anche per attirare l'attenzione su un fatto triste della medicina legale in Belgio: mentre in altri Paesi europei vengono effettuate dal 10% al 12% delle autopsie, in questo Paese la cifra è solo dell'1%-2%.

«Ogni anno ci sfuggono 70-80 omicidi», afferma il patologo. Anche l'Europa ha chiesto al Belgio chiarimenti sulla questione.

Ma Boxho non crede che i suoi scritti rivoluzioneranno il sistema: «Chiunque si metta a fare politica è un incapace, non ci credo. Se si vuole che le cose cambino, bisogna fare i propri interessi».