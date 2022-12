Il mondo dice addio a Benedetto XVI

È morto Benedetto XVI Figlio di un gendarme: Joseph Ratzinger è nato il Sabato Santo del 16 aprile 1927 a Markl, in Baviera. Nel 1951, lui e suo fratello Georg sono stati ordinati sacerdoti cattolici. Sua sorella e sua madre si chiamavano Maria. Immagine: Keystone Prima predica come arcivescovo di Monaco e Frisinga. Ratzinger ha insegnato dogmatica cattolica e storia dei dogmi in diverse università tedesche. Nel 1977 divenne arcivescovo di Monaco e Frisinga, carica che mantenne fino al 1982. Qui alla sua prima predica dopo la consacrazione nel Liebfrauendom di Monaco. Immagine: Keystone Il «Papa del secolo» come patrono: Giovanni Paolo II nominò il cardinale Ratzinger prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1981. Nel 1982 ha assunto questo incarico in Vaticano e si è dimesso dal ruolo di arcivescovo. Immagine: Keystone Habemus Papam: Joseph Ratzinger viene eletto Papa nel 2005. Si dà il nome di Benedetto XVI. Immagine: Keystone Benedetto XVI è il primo Papa tedesco della storia. Immagine: Keystone L'11 febbraio 2013, Benedetto XVI annuncia a sorpresa le sue dimissioni dall'incarico. Nessun Papa si è dimesso volontariamente dall'incarico da oltre 700 anni. Immagine: Keystone Espressioni di cordoglio: alcuni hanno rimpianto la partenza di Benedetto XVI. Il Papa era molto popolare. Immagine: Keystone È morto Benedetto XVI Figlio di un gendarme: Joseph Ratzinger è nato il Sabato Santo del 16 aprile 1927 a Markl, in Baviera. Nel 1951, lui e suo fratello Georg sono stati ordinati sacerdoti cattolici. Sua sorella e sua madre si chiamavano Maria. Immagine: Keystone Prima predica come arcivescovo di Monaco e Frisinga. Ratzinger ha insegnato dogmatica cattolica e storia dei dogmi in diverse università tedesche. Nel 1977 divenne arcivescovo di Monaco e Frisinga, carica che mantenne fino al 1982. Qui alla sua prima predica dopo la consacrazione nel Liebfrauendom di Monaco. Immagine: Keystone Il «Papa del secolo» come patrono: Giovanni Paolo II nominò il cardinale Ratzinger prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1981. Nel 1982 ha assunto questo incarico in Vaticano e si è dimesso dal ruolo di arcivescovo. Immagine: Keystone Habemus Papam: Joseph Ratzinger viene eletto Papa nel 2005. Si dà il nome di Benedetto XVI. Immagine: Keystone Benedetto XVI è il primo Papa tedesco della storia. Immagine: Keystone L'11 febbraio 2013, Benedetto XVI annuncia a sorpresa le sue dimissioni dall'incarico. Nessun Papa si è dimesso volontariamente dall'incarico da oltre 700 anni. Immagine: Keystone Espressioni di cordoglio: alcuni hanno rimpianto la partenza di Benedetto XVI. Il Papa era molto popolare. Immagine: Keystone

Benedetto XVI, primo Papa emerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013, è morto nella mattina di sabato 31 dicembre, all'età di 95 anni.

Da giorni, ricordiamo, c'era preoccupazione per le sue fragili condizioni. Mercoledì scorso al termine dell'udienza generale in Sala Nervi Papa Francesco aveva sollecitato ai fedeli una «preghiera speciale» per il suo predecessore, «molto ammalato», «chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine».

Giovedì i funerali

Il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha spiegato che i funerali di Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro, e saranno presieduti da papa Francesco.

«Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri», ha affermato il portavoce vaticano. «La richiesta esplicita da parte del Papa emerito è che tutto fosse all'insegna della semplicità, per quanto riguarda i funerali, i riti, i gesti di questo tempo di dolore», ha aggiunto.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo di Joseph Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Attesa una grande folla

«Dal 2 mattina al 4 sera, durante l'esposizione del feretro del Papa Emerito, a San Pietro, sono previste dalle 30 alle 35 mila persone al giorno. Per i funerali, che si terranno il 5, ci aspettiamo un minimo di 50/60 mila persone. Ovviamente è una stima approssimativa».

Lo ha detto il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, in merito alle misure che saranno messe in atto in questi giorni per l'esposizione del feretro e i funerali.

Il commento di Alain de Raemy

L'Amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, Alain de Raemy, si unisce al cordoglio per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. «Ho appreso con profonda tristezza della morte del nostro caro Papa emerito Benedetto», ha dichiarato.

«Oggi, per Lui, si compie il Suo più grande desiderio: conoscere e vivere personalmente e in pienezza l’Amore di Dio» ha scritto ancora de Raemy.

«Ritengo che sia stato per noi un esempio di autentica umiltà, di fine intelligenza e di grande bontà nel servire con assoluta dedizione la vigna del Signore. Ora, in quanto successore di Pietro, la sua missione di sostegno alla Chiesa continua anche in Cielo».

Le reazioni dalla Svizzera

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, in un tweet, ha elogiato il Pontefice emerito deceduto. «Papa Benedetto XVI ha saputo unire grande spessore intellettuale e modestia, operando sempre per il bene dell'umanità. Requiescat in pace», scrive il ticinese.

Papa Benedetto XVI ha saputo unire grande spessore intellettuale e modestia, operando sempre per il bene dell’umanità. Requiescat in pace 🙏. — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 31, 2022

Un altro elogio giunge da Coira, dal clero della Chiesa cattolica elvetica. «Le ponderate dimissioni di Benedetto XVI nel 2013 hanno mostrato con particolare chiarezza la grandezza della fede di Joseph Ratzinger. La sua scomparsa rende ancora più evidente questa grandezza. La forza delle sue opere teologiche, che ha lasciato alla Chiesa, rimarrà nella sua interezza. La sua eredità spirituale ha lasciato un segno nella Chiesa», ha scritto il vescovo Joseph Maria Bonnemain sul sito della diocesi.

E ha aggiunto: «Insieme a me, molti altri, grazie alla sua teologia, sono riusciti ad afferrare meglio le idee di base dell'ecclesiologia del Concilio vaticano II. Benedetto XVI ha ispirato e influenzato generazioni di teologi».

Le reazioni dal mondo

«Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione». Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. «Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà», ha aggiunto.

Il mondo perde «una figura eccezionale» della Chiesa cattolica: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz commentando la scomparsa. «Come Papa ‹tedesco›, Benedetto XVI è stato un leader ecclesiastico speciale per molti, non solo in questo Paese. Il mondo perde una figura formativa della Chiesa cattolica, una personalità combattiva e un intelligente teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco», ha scritto poi su Twitter.

Als „deutscher“ #Papst war #BenediktXVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer. Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen. Meine Gedanken sind bei Papst Franziskus. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 31, 2022

«Ha lavorato per un mondo più fraterno»

Il presidente statunitense, Joe Biden, e la consorte, Jill, si uniscono al cordoglio del mondo per la morte di Benedetto XVI, sottolineando in una nota che «sarà ricordato come un rinomato teologo, con una intera vita di devozione alla Chiesa, guidato dai suoi principi e dalla sua fede».

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio all'ex Papa, lodando i suoi sforzi per un «mondo più fraterno». «I miei pensieri sono con i cattolici di Francia e del mondo, in lutto per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno», ha twittato il capo di Stato.

Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2022

Il premier britannico, Rishi Sunak, si è detto sabato «addolorato» per la morte del «grande teologo» Benedetto XVI.

Nel suo messaggio di condoglianze per la morte di Benedetto XVI, re Carlo III – il sovrano britannico che è anche capo supremo della Chiesa d'Inghilterra – ha lodato gli sforzi del papa emerito per «rafforzare il rapporto tra la Comunione anglicana globale e la Chiesa cattolica».

Condoglianze anche dai leader in guerra

Il presidente russo Vladimir Putin ha reso omaggio alla memoria di Benedetto XVI, definendolo un «difensore dei valori cristiani tradizionali»: lo ha reso noto il Cremlino.

«Esprimo le mie sincere condoglianze a papa Francesco, alle gerarchie e ai fedeli della Chiesa cattolica di tutto il mondo per la morte di papa Benedetto XVI, straordinario teologo, intellettuale e promotore di valori universali». Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter.

I express my sincere condolences to Pope Francis @Pontifex, the hierarchy and the faithful of the Catholic Church all over the world on the death of Pope Benedict XVI – an outstanding theologian, intellectual and promoter of universal values. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2022

Le parole di Papa Francesco

«Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine». I Vespri e il Te Deum di fine anno sono tradizionalmente la cerimonia in cui il papa e la Chiesa caattolica esprimono il ringraziamento per l'anno appena trascorso.

E Francesco sabato ha espresso tale gratitudine anche per la possibilità di aver avuto una figura come il papa emerito Benedetto XVI, spentosi a 95 anni proprio in chiusura di questo 2022, a poco meno di dieci anni dalla sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013.

Omaggio della Guardia svizzera

Anche la Guardia svizzera pontificia ha reso omaggio all'ex Papa. «È con profonda tristezza che abbiamo appreso la notizia della morte del nostro papa emerito, Benedetto XVI», ha indicato un messaggio pubblicato sulle reti sociali.

«È stato un grande onore per tutte le guardie che hanno servito durante i suoi otto anni come capo della Chiesa cattolica poter essere al suo servizio. Requiem», ha aggiunto.