Un cane è stato celebrato come un eroe nello Stato americano dell'Oregon. Questo perché l'amico a quattro zampe ha salvato la vita al suo padrone che aveva avuto un incidente stradale. Il cane ha percorso oltre sei chilometri per trovare aiuto.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo è uscito di strada con il suo fuoristrada nello Stato americano dell'Oregon ed è finito in un torrente.

Stava viaggiando con i suoi quattro cani.

Uno di loro, Blue, ha percorso più di sei chilometri ed è tornato di corsa al campo dove si trovava la famiglia della vittima dell'incidente.

I membri della famiglia sono stati immediatamente allertati e sono partiti alla sua ricerca. Mostra di più

Il cane è il migliore amico dell'uomo? Forse è proprio così. E lo dimostra, tra le altre cose, una vicenda avvenuta nello Stato americano dell'Oregon. Qui un amico a quattro zampe ha percorso oltre sei chilometri e mezzo per andare a cercare aiuto per il suo umano che aveva avuto un incidente stradale.

Secondo quanto riportato, Blue è tornato di corsa al campo dove il suo padrone viveva con la famiglia e in un qualche modo ha fatto capire che qualcosa non andava.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Baker lo ha annunciato in un post su Facebook.

I familiari, che hanno subito capito cosa voleva l'animale, si sono immediatamente attivati nella ricerca dell'uomo e hanno trovato il suo fuoristrada rovesciato in un torrente. Ma del padrone del cane non c'era traccia.

La famiglia ha quindi chiamato il 911. Secondo l'Ufficio dello sceriffo della contea di Baker, l'uomo «giaceva a circa cento metri di distanza dal veicolo».

Tirato fuori dal burrone con un sistema di corde

Secondo il rapporto, l'infortunato era uscito di strada in curva mentre percorreva la US Forest Service Road 39. È quindi scivolato giù dal pendio ed è finito in un torrente.

I servizi di emergenza sono riusciti a raggiungere la vittima dell'incidente con grande difficoltà. L'uomo è stato poi «collocato in una gabbia di salvataggio e messo in sicurezza». È stato quindi trasportato fuori dal burrone con l'aiuto di un sistema di corde.

Il personale medico lo ha assistito sul posto e poi è stato trasportato in ospedale con l'elicottero di soccorso.

Altri tre cani sono rimasti con il loro proprietario

Il cane che ha allertato la famiglia dell'uomo è successivamente stato celebrato come un eroe su Facebook. «Questo cane merita una medaglia», ha commentato un utente sotto il post.

L'uomo, in realtà, stava viaggiando con un totale di quattro cani. Oltre a Blue, nessuno degli altri amici a quattro zampe ha lasciato il proprio padrone. Secondo l'Ufficio dello sceriffo della contea di Baker, tutti gli animali sono usciti illesi dall'incidente.