«Sto molto meglio ma fatico se parlo troppo»: lo ha detto il Papa aprendo l'udienza generale nell'Aula Paolo VI e cedendo la lettura della catechesi ad un collaboratore, mons. Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato.

Il Papa è arrivato nell'Aula Nervi camminando a piedi con l'ausilio del solo bastone.

Sarà per lui una settimana impegnativa: oltre alle consuete udienze in Vaticano, l'8 dicembre ha in programma una doppia uscita, a Santa Maria Maggiore e a Piazza di Spagna per l'omaggio all'Immacolata.

