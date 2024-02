Il Parlamento vuole impedire ai milionari del Lotto di evadere le tasse

Un banco di vendita a Stans mostra il jackpot del Lotto svizzero: 61 milioni di franchi. Keystone

Stasera c'è in palio un altro jackpot da record allo Swiss Lotto. Chi lo vince potrebbe risparmiare milioni di tasse trasferendosi. Ma una proposta in Parlamento vuole cambiare questa situazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il jackpot di Swiss Lotto ha raggiunto la cifra record di 61 milioni di franchi.

Per il fortunato vincitore varrebbe la pena di trasferire la propria residenza in un luogo fiscalmente efficiente.

Una proposta in Parlamento vuole cambiare questa situazione: in futuro le vincite alla lotteria dovranno essere tassate nel luogo di residenza al momento del pagamento, e non più nel luogo in cui si vive alla fine dell'anno.

Il Consiglio nazionale discuterà la mozione la prossima settimana. Mostra di più

Ben 61 milioni di franchi sono in palio nel jackpot di questa sera, mercoledì. Vale a dire più di quanto sia mai stato offerto nei 50 anni di storia di Swiss Lotto.

Se qualcuno sceglie correttamente i sei numeri estratti e quello fortunato non fa felice solo sé stesso, ma anche le autorità fiscali: le vincite alla lotteria di oltre un milione di franchi devono infatti essere tassate.

La percentuale di vincita che il fortunato può trattenere dipende dal luogo di residenza. Con un totale di 61 milioni di franchi, anche piccoli divari nelle percentuali di tassazione possono fare una grande differenza. A seconda del Cantone e del Comune, il premio netto può quindi variare di milioni di franchi.

Per i milionari della lotteria, varrebbe quindi la pena trasferirsi in luoghi fiscalmente favorevoli come Zugo o Appenzello Interno. Questo perché la vincita non viene tassata nel luogo di residenza al momento del pagamento, ma in quello in cui il fortunato vincitore vivrà alla fine dell'anno.

Ci sarebbe quindi tempo fino al 31 dicembre per cambiare casa scegliendo condizioni più favorevoli. Il vecchio comune di residenza non vedrà quindi nemmeno un franco della vincita.

Ma questo aspetto sta per cambiare

Questa situazione è però destinata a cambiare. Come riportato dal quotidiano «Tages-Anzeiger», infatti, il Consiglio nazionale discuterà la prossima settimana una proposta che mira a tassare i premi elevati al gioco d'azzardo nel luogo di residenza al momento della vincita.

La mozione è stata presentata dall'ex consigliere di Stato solettese Roberto Zanetti, motivato da un caso verificatosi nel suo Cantone: l'anno scorso il vincitore di 68 milioni di franchi all'Euromillions si era trasferito in un Comune più efficiente dal punto di vista fiscale a pochi chilometri di distanza.

Il testo di Zanetti è a buon punto: il Consiglio federale ne raccomanda l'adozione e il Consiglio degli Stati l'ha già approvata in settembre. Il Nazionale dovrebbe invece discuterne mercoledì prossimo. La Commissione per gli affari economici ne raccomanderà l'adozione, ma solo con 13 voti contro 12. Per i rappresentanti dell'UDC e del PLR, l'emendamento comporterebbe un ulteriore lavoro amministrativo per i Cantoni.

Un milionario si trasferisce in un appartamento condiviso

Le autorità hanno già il potere di intervenire se qualcuno cambia residenza solo per il gusto di farlo. È quello che è successo a un uomo del Canton Turgovia che ha vinto un milione nel 2015 e poi - almeno sulla carta - si è trasferito in una stanza condivisa nel Canton Svitto, come riporta sempre il Tages-Anzeiger. Il ricorso al Tribunale federale non ha avuto successo: l'uomo ha quindi dovuto pagare le tasse sulle sue vincite nel suo Cantone d'origine.

Ma il potenziale vincitore di questa sera non ha nulla da temere: anche se il Consiglio nazionale voterà a favore della mozione, probabilmente passeranno anni prima che una legge entri in vigore.