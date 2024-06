Il solstizio dà il via all'estate col giorno più lungo dell'anno

Il giorno più lungo dell'anno dura 15 ore e 15 minuti. Keystone

Il mese di giugno dà il via all'estate con il giorno più lungo dell'anno, della durata di 15 ore e 15 minuti: per il 2024 il solstizio d'estate cade giovedì 20 giugno, precisamente alle 22.50 ora svizzera.

SDA

Si tratta, infatti, del momento in cui il Sole, nel corso del suo moto apparente nella volta celeste, raggiunge la posizione più settentrionale, per poi ricominciare la sua lenta discesa: in questa giornata, la nostra stella resta il massimo numero di ore sopra l'orizzonte, mentre la notte ha la durata più breve dell'anno.

Il solstizio ritarda ogni anno di quasi 6 ore rispetto a quello precedente e si riallinea forzosamente ogni quattro anni, come è avvenuto nel 2024, in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario.

A causa di tali variazioni, può capitare che il solstizio d'estate cada il 20 o il 21 giugno. Dal momento che quest'anno il fenomeno si verifica alle 22.50, nel 2025 l'aggiunta delle 6 ore di ritardo lo farà slittare nuovamente al 21 giugno.

SDA