Nel giro di 40 giorni si sono verificati ben tre incidenti aerei mortali che hanno coinvolto velivoli passeggeri in tutto il mondo. Ecco una panoramica fornita da blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ultimi 40 giorni si sono verificati ben tre incidenti aerei mortali.

Un aereo passeggeri dell'Azerbaigian è stato colpito da un missile antiaereo russo, uccidendo 38 persone.

Un Boeing 737 della Jeju Air si è schiantato in Corea del Sud in fase di atterraggio, presumibilmente a causa di uno stormo di uccelli, causando 179 morti.

A Washington, un aereo passeggeri e un elicottero militare si sono scontrati. Al momento si pensa non ci sia alcun superstite. Mostra di più

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi gravi incidenti aerei in tutto il mondo, che hanno causato la morte di molte persone. blue News ha stilato una panoramica dei disastri.

L'abbattimento di un aereo passeggeri sopra la Russia

L'aereo dell'Azerbaijan Airlines diretto a Grozny è stato colpito da un missile antiaereo in Kazakistan. Keystone/Kazakhstan's Emergency Ministry Press Service via AP

Il 25 dicembre 2024, un Embraer 190 gestito dalla Azerbaijan Airlines e diretto da Baku a Grozny è stato colpito da un missile nello spazio aereo kazako ed è precipitato vicino ad Aktau. 38 delle 67 persone a bordo sono morte, mentre 29 sopravvissuti sono rimasti gravemente feriti.

L'incidente è arrivato nel momento in cui si acuiscono le tensioni nella regione, mentre la Russia ha dispiegato le sue difese aeree contro gli attacchi dei droni ucraini.

Le prime indagini hanno suggerito che il velivolo sia stato erroneamente classificato come una minaccia e abbattuto. Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato ufficialmente con l'Azerbaigian per l'incidente, ma ha sottolineato che si è trattato di una serie di circostanze sfortunate.

Il disastro aereo in Corea del Sud

L'aereo si è schiantato contro un muro di contenimento. Keystone/EPA/Yonhap

Pochi giorni dopo, il 29 dicembre 2024, si è verificato un altro incidente in Corea del Sud. Un Boeing 737-800 della Jeju Air in rotta da Bangkok a Muan è atterrato senza il carrello d'atterraggio in posizione corretta.

L'aereo ha superato la pista, si è schiantato contro un muro di cemento e ha preso fuoco. 179 dei 181 passeggeri e membri dell'equipaggio sono morti, solo due membri dell'equipaggio sono sopravvissuti, ma rimasti gravemente feriti.

Le indagini hanno rivelato che la causa sarebbe stata l'impatto con uno stormo di uccelli. Gli esperti hanno trovato tracce di DNA di anatre nei motori, il che indica che dei volatili hanno bloccato il meccanismo di estensione del carrello di atterraggio.

Inoltre, si sta indagando sul posizionamento del muro di cemento e quali rischi per la sicurezza comporta.

La collisione sopra Washington

Le operazioni di recupero a Washington, D.C. Alex Brandon/AP/dpa

L'ultimo incidente di questa serie si è verificato il 29 gennaio 2025, quando un Bombardier CRJ700 dell'American Airlines è entrato in collisione con un elicottero militare Sikorsky H-60 durante l'avvicinamento all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington.

Entrambi i velivoli si sono schiantati nel fiume Potomac, uccidendo diverse persone. Il numero esatto delle vittime è ancora in fase di determinazione, dato che al momento sono in corso le operazioni di recupero.

Le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine approfondita per determinare le cause della collisione. I primi risultati indicano un errore di valutazione da parte dei controllori del traffico aereo.

Da anni nella regione si discute dello stretto coordinamento tra traffico aereo civile e militare. Gli esperti chiedono ora un migliore controllo e separazione dello spazio aereo per evitare simili tragedie in futuro.