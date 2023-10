Operatori sanitari durante una manifestazioni indetta il mese scorso a Los Angeles, in occasione del Labor Day. (Foto archivio) Keystone

Oltre 75'000 operatori sanitari della più grande azienda privata senza scopo di lucro del settore negli Stati Uniti, Kaiser Permanente, sono pronti a incrociare le braccia domani, in quello che è considerato il più grande sciopero sanitario della storia americana.

Il contratto sindacale dei lavoratori è scaduto nel fine settimana e il personale sta spingendo per miglioramenti significativi dei livelli di personale e aumenti salariali.

«Sembra che non vi sia alcuna preoccupazione per la carenza di personale e l'assistenza ai pazienti. È strabiliante vedere Kaiser Permanente, che un tempo era un leader del settore, essere così lontana dai dipendenti, dai pazienti, e così concentrata nel creare profitti», ha affermato Henry Perez, segretario dell'unità di terapia intensiva presso la Kaiser Permanente di Modesto, in California, per circa quattro anni.

Lo sciopero colpirà centinaia di strutture in California, Oregon, Washington, Colorado e Virginia. E la Coalition of Kaiser Permanente Unions ha osservato che se non ci saranno progressi al tavolo delle trattative in risposta allo sciopero, verrà indetto un altro sciopero più lungo che includa ulteriori lavoratori a Washington.

«Ci hanno sempre elogiato come eroi della sanità durante la pandemia e ora ci trattano come se contassimo zero non contrattando in buona fede», ha sottolineato Perez, spiegando che lavorando in un'unità di pronto soccorso, ci sono giorni in cui deve svolgere il lavoro di due, tre o quattro persone. Inoltre, la carenza di personale ha portato i pazienti a lunghe attese per ricevere assistenza.

SDA