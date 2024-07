La gente si gode il bel tempo estivo sul lago di Zurigo, vicino alla sponda di Enge (foto d'archivio). Le prossime settimane mostreranno se questo sarà possibile anche quest'anno. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

La Svizzera non si è ancora lasciata alle spalle il maltempo. I forti temporali delle ultime settimane hanno causato danni devastanti in molte parti del Paese. Le previsioni meteo indicano però un miglioramento: l'estate sta finalmente arrivando?

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te I modelli a lungo termine di MeteoSvizzera mostrano che a breve il Paese può sperare in un clima estivo.

Tuttavia, un meteorologo avverte che, sebbene la probabilità del bel tempo sia leggermente aumentata, non sembra ancora troppo stabile.

C'è un'alta probabilità di calde temperature da luglio a settembre.

Da settimane il tempo è l'argomento di conversazione numero uno per la maggior parte degli svizzeri. Il persistente maltempo sta facendo saltare i nervi alla gente e la domanda è: quando sarà finalmente estate?

Secondo le previsioni a lungo termine di MeteoSvizzera, presto si potrà tirare un sospiro di sollievo. I modelli dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia prevedono «tempo abbastanza soleggiato e prevalentemente asciutto» e «temperature massime tra i 24 e i 30 gradi» a partire dal 10 luglio.

Per le previsioni sono possibili ulteriori sviluppi. Il fattore decisivo sono essenzialmente le «condizioni di alta pressione».

L'arrivo della super estate non è però così certo, come scrive Christophe Voisard, meteorologo di MeteoSvizzera, interpellato da blue News: «La probabilità di un clima estivo è un po' aumentata, ma non sembra ancora troppo stabile».

È probabile che a metà luglio si verifichi nuovamente qualche giorno di pioggia.

Alta probabilità di tempo caldo da luglio a settembre

Al momento, gli elvetici dovranno continuare ad essere coraggiosi, aggiunge Voisard, che ha correttamente previsto gli accumuli del fine settimana appena trascorso.

Ma il meteorologo è fiducioso. Uno sguardo ai modelli a lungo termine gli mostra un quadro positivo. «Le attuali previsioni stagionali per la Svizzera tedesca e per i mesi da luglio a settembre mostrano un'alta probabilità di tempo caldo».

L'esperto prevede un'alta probabilità di temperature estive in questi tre mesi, ma resta da vedere se l'attesa per la stagione del sole finirà davvero presto.

Una boccata d'ossigeno però dal tempo uggioso e piovoso dovrebbe essere garantita.

Nota di redazione: l'intervista è stata condotta per iscritto.