L'ex magnate della moda Peter Nygard è stato condannato a 11 anni per aver aggredito sessualmente quattro donne a Toronto, in Canada, in una serie di episodi avvenuti tra la fine degli anni '80 e il 2005. L'83enne è stato condannato lo scorso novembre da una giuria dopo aver negato le accuse.

Un cartello con le sembianze di Peter Nygard è esposto fuori dalla sua sede di Times Square, martedì 25 febbraio 2020, a New York. Martedì 25 febbraio 2020, le autorità federali hanno fatto irruzione nella sede di Manhattan del magnate canadese della moda Peter Nygard, in seguito alle accuse di aver aggredito e trafficato sessualmente decine di ragazze e giovani donne. KEYSTONE

SDA

I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a 15 anni di carcere, sostenendo che aveva mostrato un «modello di comportamento» quando ha aggredito le donne.

Il suo team di difesa ha suggerito una condanna inferiore a due anni, chiedendo al giudice di tenere conto della sua età avanzata, della salute in declino e del tempo che ha già trascorso dietro le sbarre.

Nygard ha altre cause pendenti: deve affrontare accuse separate di aggressione sessuale e traffico sessuale a Montreal e Winnipeg, nonché negli Stati Uniti.

Il magnate ha negato qualsiasi illecito e le altre accuse non sono state esaminate in tribunale.

Nygard definito un «predatore sessuale» dal giudice

La condanna a 11 anni di Nygard terrà conto del tempo che ha già trascorso dietro le sbarre, il che significa che gli restano più di 6 anni da scontare. Potrà beneficiare della libertà vigilata completa tra circa due anni.

Quando ha pronunciato la sentenza, il giudice della Corte superiore Robert Goldstein ha definito Nygard un «predatore sessuale», evocando una «storia di successo canadese finita molto male».

«Ha usato la sua ricchezza e il suo potere per commettere quattro aggressioni sessuali», ha detto il giudice.

Nygard è stato accusato di aver usato la sua influenza e ricchezza per aggredire sistematicamente e trafficare donne sia negli Stati Uniti che in Canada per diversi decenni, quando era al timone di Nygard International, la sua attività globale di progettazione e produzione di abbigliamento.

SDA