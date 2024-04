Il taglio di abeti infestati dal bostrico all'interno del cimitero Sihlfeld di Zurigo. (foto d'archivio dell'agosto 2022) Keystone

Come nel 2022, anche l'anno scorso sono aumentati gli abbattimenti di abeti rossi infestati dal bostrico tipografo. La tendenza ha interessato in particolare i cantoni di Neuchâtel, Soletta e Vaud. E il numero di focolai ha continuato ad aumentare.

SDA

Con un volume totale di 436.563 m3, la Svizzera ha registrato l'anno scorso un aumento di circa l'8% dei tagli forzati causati dal bostrico tipografo rispetto all'anno precedente, indica oggi in una nota l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) di Birmensdorf (ZH).

Il numero di focolai è addirittura aumentato del 14%, raggiungendo quota 9.493. E il volume totale stimato di legno di abete rosso infestato dal bostrico ha registrato un incremento del 10% circa, raggiungendo i 713.210 m3. La stima è calcolata sulla base del taglio forzato effettivo in estate e dei valori stimati per il taglio forzato in inverno e per il legname in piedi infestato.

Anche le misure per il controllo di quello che il WSL definisce «il più noto parassita forestale delle Svizzera» segue questa evoluzione. Nel 2023 sono state raccolte in tutta la Svizzera 1.278 trappole a feromoni specifiche per il bostrico dell'abete rosso. Il numero medio di coleotteri catturati per trappola è stato di 24.577, con un aumento di circa il 77% rispetto all'anno precedente.

pl, ats