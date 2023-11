I farmacisti vengono compensati con una somma forfettaria per il lavoro svolto nella distribuzione dei farmaci. (Immagine d'archivio) Monika Skolimowska/dpa

Quando si acquistano farmaci con ricetta, di solito si paga un sovrapprezzo. Questo è per il controllo del medicamento o della fornitura. Ecco cosa c'è dietro e come si può risparmiare.

Le farmacie applicano un supplemento forfettario di 4,30 franchi per il controllo dei farmaci e di 3,25 per il controllo delle forniture quando dispensano medicamenti con obbligo di ricetta.

Questi supplementi sono destinati a coprire le spese sostenute dalle farmacie, ad esempio per il controllo della ricetta del medico.

Alcuni clienti sono infastiditi dall'addebito. Ma non tutte le farmacie fanno pagare questi controlli. Mostra di più

Chiunque abbia già acquistato un medicamento su ricetta in farmacia ha probabilmente notato che c'è un piccolo sovrapprezzo per il controllo del prodotto o della fornitura.

Anche se si tratta d'importi modesti, per alcuni clienti rappresentano un grosso fastidio. Soprattutto per le persone che assumono gli stessi farmaci da anni e che pagano ogni volta questi controlli.

Lo dimostrano le lettere dei lettori dei giornali Tamedia. «Le dimensioni delle confezioni sono sempre le stesse, così come i farmaci, e quindi questi controlli sono una pura e semplice operazione di guadagno», si è lamentato un lettore.

Il controllo dei farmaci costa 4,30 franchi

Le farmacie applicano una tariffa forfettaria di 4,30 franchi per il controllo dei medicamenti. Il motivo: quando si distribuiscono farmaci su ricetta, due persone devono controllare la prescrizione del medico. Si tratta, ad esempio, di verificare il dosaggio, le dimensioni della confezione e i rischi, come ha riportato negli scorsi giorni il quotidiano Tamedia.

Il controllo della ricetta costa invece 3,25 franchi. In questo caso, la farmacia conserva un dossier del paziente con i farmaci dispensati. Questo dovrebbe evitare che vengano trascurate le incompatibilità tra le diverse preparazioni. Ad esempio, se diversi medici hanno prescritto qualcosa.

Secondo la Fondazione per la tutela dei consumatori, i due controlli fanno parte di un accordo collettivo tra farmacie e le compagnie di assicurazione sanitaria. Sebbene siano la norma, non sono affatto obbligatori: ci sono anche farmacie che rinunciano a questi supplementi. Potete scoprire quali sono in un elenco online della Fondazione.

Anche l'associazione delle farmacie Pharmasuisse ha confermato alle testate di Tamedia che le tariffe forfettarie per i controlli non sono obbligatorie, ma rientrano nella libertà imprenditoriale dei fornitori. Tuttavia, praticamente tutte le farmacie le applicherebbero.

La tariffa forfettaria compensa le farmacie per l'impegno

Una farmacista difende questa pratica: a differenza delle aziende del settore privato, le farmacie non possono fissare da sole i prezzi dei farmaci. Con i supplementi, anche loro vengono compensate per gli sforzi.

La farmacista ammette che è discutibile se la somma forfettaria per il controllo dei farmaci sia necessaria nel caso in cui una persona assume lo stesso farmaco da anni. Ma sottolinea che è vero anche il contrario: «Capita anche che la consultazione e il chiarimento durino mezz'ora, e alla fine non vendiamo nulla».

Per legge, i servizi di controllo e consulenza fanno parte del dovere professionale del farmacista, sottolinea Pharmasuisse sul suo sito web. Il farmacista è «responsabile degli errori di trattamento dei farmaci». Questo è un altro motivo per cui il sovrapprezzo è giustificato.