L'aeroporto internazionale di Kansai, in Giappone, non ha mai perso un bagaglio ed è stato nominato per l'ottava volta miglior aeroporto al mondo per la gestione dei bagagli. imago images/Kyodo News

Quando si vola, c'è sempre il rischio che la valigia non arrivi a destinazione insieme a noi. Ma non c'è da preoccuparsi di questo all'aeroporto internazionale di Kansai: lo scalo giapponese non ha infatti mai perso un bagaglio nei suoi 30 anni di storia.

V. Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Un aeroporto in Giappone realizza ogni anno una brillante impresa: dei circa dieci milioni di bagagli che vengono trasportati ogni anno, non ne viene mai perso uno.

Questo accade dall'apertura dello scalo internazionale di Kansai nel 1994.

Un sito web britannico ha riconosciuto l'aeroporto internazionale di Kansai come il miglior per la gestione dei bagagli a livello mondiale. Mostra di più

Il fastidio è grande quando, dopo un volo, i viaggiatori si trovano al nastro dei bagagli e la loro valigia semplicemente non arriva. Che si tratti dell'inizio di una vacanza o del ritorno a casa, è sempre una situazione spiacevole e causa di grande frustrazione.

I passeggeri dell'Aeroporto Internazionale del Kansai (KIX) di Izumisano, in Giappone, non devono però preoccuparsi. Lo scalo non ha infatti mai perso un bagaglio dalla sua apertura nel 1994.

Questo risultato non è passato inosservato: ad aprile Skytrax, una società di ricerca britannica che opera nel campo dell'aviazione civile, ha nuovamente riconosciuto il KIX come il miglior aeroporto al mondo per la gestione dei bagagli. Il premio va allo scalo per l'ottava volta.

Secondo la «CNN», l'aeroporto ha una media di 20-30 milioni di passeggeri all'anno. È infatti uno dei sette aeroporti più trafficati del Giappone.

«Non abbiamo fatto nulla di speciale»

Ma come fa a gestire una cosa quasi impossibile per molti altri aeroporti? Il personale è modesto: «Non pensiamo di aver fatto nulla di speciale», afferma Kenji Takanishi, addetto alle pubbliche relazioni, all'emittente statunitense.

Takanishi continua: «Abbiamo semplicemente svolto il nostro lavoro quotidiano e per questo siamo stati premiati. Siamo ovviamente felici di ricevere il premio. Credo che i nostri dipendenti, soprattutto quelli che lavorano in loco, siano ancora più felici».

Circa dieci milioni di bagagli in un anno

Nikkei Asia riporta che nell'ultimo anno finanziario sono stati gestiti al KIX circa dieci milioni di bagagli.

Il giornale scrive anche che la ricetta del successo dell'aeroporto, che si trova su un'isola artificiale nella baia di Osaka, è un sistema a più livelli. Due o tre dipendenti controllano sempre il numero e il tipo di bagagli per ogni aereo.

Di solito responsabili dello smarrimento dei bagagli sono i vari ritardi, i voli cancellati e, soprattutto, la mancanza di personale. Resta da vedere se tutto questo non esista al KIX: in ogni caso, il personale sa come maneggiare le valigie.