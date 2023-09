In questo spazio aereo sopra il Pacifico i piloti possono contare solo su sé stessi

Il grande buco NO FIR viene ampiamente sorvolato: gli aerei nell'immagine volano dall'Australia e dalla Nuova Zelanda a Santiago del Cile. Screenshot: Flightradar24

Immagina di dover volare per migliaia di chilometri sopra l'Oceano senza che nemmeno un controllore del traffico aereo ti presti attenzione o ti avverta in caso di problemi. È ciò che accade nel Pacifico e si tratta di un caso unico.

Hai fretta? blue News riassume per te C’è uno spazio aereo nel Pacifico che è completamente non controllato.

Non ci sono né scali, né avvisi, né informazioni o bollettini meteo.

Chiunque voli sopra questo luogo deve prendere alcune precauzioni. Mostra di più

Cosa noti guardando questa immagine del nostro pianeta?

Wow, è grande... il Pacifico. Google Earth

Esatto: vedi l'Oceano Pacifico e noti quanto esso sia immenso. Se non ci fosse un accenno dell'Australia in basso a sinistra e un po' dell'Alaska e del Canada in alto, si potrebbe pensare che la Terra sia un pianeta costituita da sola acqua.

Questa vastità ha però delle conseguenze, non solo per il trasporto marittimo, ma anche per gli aerei, che si trovano in una situazione insolita quando sorvolano quest'area. Esiste infatti una zona sopra il Pacifico dove i velivoli non sono monitorati e non ci sono informazioni o avvisi ai piloti.

Questo spazio aereo senza controlli si trova a est dell’Isola di Pasqua, che appartiene al Cile, ed è unico al mondo. In tutti gli altri casi, lo spazio aereo è suddiviso in Flight Information Regions (FIR), gestite dall'organizzazione aeronautica internazionale ICAO. Il solo «NO FIR» del nostro pianeta esiste proprio qui sopra il Pacifico.

Terra di nessuno: lo spazio aereo NO FIR a ovest del Sud America. Ops Group

L'Ops Group ha chiesto all'ICAO quali regole effettivamente si applicano nel «NO FIR». «Potrebbe essere una sorpresa, ma non ce ne sono», scrive la Flight Association. A nessun Stato è stata assegnata la sovranità sull'area, motivo per cui qui devono essere applicate le «regole della strada».

L'ICAO spiega che i piloti dovrebbero chiarire con il proprio assicuratore se possono volare in zone senza controlli. Gli aerei dovrebbero accendere tutte le luci, se possibile, per essere visti e tenere sempre attivo il transponder, che comunica la loro posizione di volo. Dovrebbero anche volare ad altitudine standard e registrarsi prima di tornare nello spazio aereo monitorato.