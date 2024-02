Un macaco di Gibilterra (foto d'archivio) Keystone

È durata 24 ore la caccia al macaco, che ha mobilitato forze dell'ordine, agenti del servizio di protezione della Natura della Guardia Civil e volontari di Gibilterra e della vicina La Linea de la Concepcion (Cadice), e si è conclusa oggi con la cattura del primate.

Era stato cercato per terra, dal cielo con i droni e per mare e, alla fine, è stato localizzato nella zona del Zabal, a La Linea, e sedato con un una freccia di tranquillanti sparata dai veterinari arrivati dalla Rocca per prenderlo in cura, segnala la Guardia Civil.

La leggenda narra che fino a quando resteranno i macachi a Gibilterra la Rocca continuerà ad essere britannica.

Quelli di Berberia sono il simbolo dell'ex colonia spagnola: Winston Churchill affidò nel 1914 a un corpo di élite la missione segreta di ripopolare il territorio britannico di esemplari provenienti dall'Africa poiché sul 'Penon' ne restavano meno di una decina, come ricordava oggi ABC.

Da qui la sorpresa nell'avvistare un maschio adulto scappato da Gibilterra ieri, che dopo aver passato clandestinamente la frontiera, si è messo a vagare sui tetti di due scuole della Linea de la Concepcion per poi dirigersi nel quartiere di Santiago-Conchal spaventando i passanti, senza che vigili urbani e agenti della Guardia Civil riuscissero ad avvicinarlo.

Una cattura complicata

La cattura, trattandosi di una specie protetta, è stata affidata al personale dello zoo di Castellar de la Frontera, specializzato in animali provenienti dal commercio internazionale di specie minacciate.

Ma nessuno è riuscito a prenderlo e ieri sera è stata deciso di proseguire la caccia durante la notte. E stamattina la polizia nazionale ha disposto l'invio di droni per tentare di localizzare il Macaca sylbanus dall'alto.

Il fuggiasco è stato infine individuato nel primo pomeriggio di oggi sui tetti dei quartieri di case popolari di San Bernardo e La Atunara, a La Linea, dove si sono appostati i veterinari armati di dardi con narcotico.

Affidato dalle forze dell'ordine ai veterinari, accompagnati dai tecnici dello zoo di Castellar, che lo hanno riportato sulle alture della Rocca, dopo la Brexit un po' più distante dalla piana iberica.

