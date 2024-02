L'artista sudafricana Tracey Rose nella sua arte tematizza razzismo e sessismo. Keystone

L'artista sudafricana Tracey Rose non si è presentata all'apertura della mostra «Shooting Down Babylon» a lei dedicata al Kunstmuseum di Berna. La sua firma in una petizione critica nei confronti di Israele nel 2021 ha fatto discutere.

A questo proposito ci si aspettava una dichiarazione da parte di Rose. Invece oggi è stato il Kunstmuseum di Berna a rilasciare una dichiarazione scritta ai media. In quest'ultima si cita la Federazione svizzera delle comunità israelite: l'artista rende chiaro il fatto «che sostiene palesemente posizioni radicali e non costruttive». La stessa Rose crede «nel diritto all'esistenza dello Stato di Israele e dello Stato di Palestina», si legge nel documento.

Il Kunstmuseum punta sul dialogo. «Vogliamo esplorare insieme la libertà artistica», ha dichiarato la direttrice dell'istituzione Nina Zimmer all'agenzia Keystone-ATS.

Nella sua arte Rose tematizza razzismo e sessismo; mostra umorismo e prende una posizione radicale. «Shooting Down Babylon» è visibile da venerdì fino all'11 agosto.

fa, ats