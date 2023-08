La premier Elisabeth Borne sul luogo dell'incendio che ha fatto 11 morti. Keystone

La procuratrice sostituta di Colmar, Nathalie Kielwasser, ha confermato oggi che «11 persone» sono morte nell'incendio scoppiato questa mattina in un centro per disabili a Wintzenheim nell'Alto Reno, in Francia.

«Confermo 11 vittime», ha detto Kielwasser, durante una conferenza stampa sul luogo della tragedia, precisando che non è possibile «in questa fase» determinare «le cause del rogo», anche se si avanzano le prime ipotesi: «L'origine dell'incendio è probabilmente un fuoco che ha covato sotto la cenere» ha dichiarato.

Le vittime sono state trovate al piano superiore, in un mezzanino crollato. Alcune delle persone al piano superiore sono riuscite a uscire, ma non tutte.

Nove corpi senza vita sono stati localizzati da un drone, dalla ricerca diretta e dai cani, ha detto il tenente colonnello Philippe Hauwiller, comandante dell'operazione di salvataggio.

Il rogo è il più mortale registrato in Francia dall'incendio di un bar a Rouen nel 2016.

Borne: «Spaventosa tragedia», sentita la proprietaria

Sul posto è arrivata nel pomeriggio la premier francese Elisabeth Borne, che ha dichiarato: «A seguito della spaventosa tragedia avvenuta questa mattina molto presto, sono voluta venire sul posto per dare tutto il nostro sostegno alle famiglie, alle vittime e alle forze di emergenza e di sicurezza che sono intervenute tempestivamente».

Borne ha annunciato l'apertura di una inchiesta sull'accaduto.

Si è intanto appreso che la proprietaria del villino che ospitava il centro per disabili mentali «viene ascoltata» in queste ore dalla polizia.

La donna «è estremamente scioccata, è lei che ha fatto scattare l'allerta e ha sentito le persone che chiedevano aiuto», ha detto la procuratrice sostituta Kielwasser a Bfmtv.

La reazione di Emmanuel Macron

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 6.30 del mattino direttamente dal luogo del rogo, nell'edificio situato in una frazione chiamata La Forge, circondata da colline verdi.

«Siamo stati svegliati da nostro figlio molto presto. Quando siamo usciti abbiamo visto un enorme pennacchio di fumo», ha raccontato Solange Halter, una vicina di 61 anni. Florine, una vicina di 23 anni che non ha voluto dare il suo cognome, ha detto di aver visto «una grande nuvola di fumo, grandi fiamme».

«Di fronte a questa tragedia, il mio pensiero va alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie», ha scritto il presidente Emmanuel Macron sul social network X (ex Twitter).

À Wintzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2023

