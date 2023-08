Il rogo ha distrutto l'antico fienile, riconvertito in residenza d'accoglienza. L'Alsace - Vincent Voegtlin

È finora di 11 dispersi il bilancio di un incendio scoppiato stamane in un centro per disabili di Wintzenheim, in Alsazia. Secondo le autorità locale si teme che le persone che mancano all'appello siano decedute.

Un incendio è scoppiato alle 6.30 di questa mattina in una casa di riposo per disabili a Wintzenheim (Haut-Rhin, Francia).

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma 11 persone sono ancora disperse e «potenzialmente morte», secondo la prefettura.

La Prima Ministra Elisabeth Borne, si è recata sul posto, accompagnata da Aurore Bergé, Ministro della Solidarietà. Mostra di più

Undici persone sono morte mercoledì dopo un incendio scoppiato all'alba in un centro di accoglienza per disabili mentali lievi vicino a Colmar.

La prima ministra Elisabeth Borne ha annunciato che si recherà sul posto. che avrebbe visitato il luogo del dramma. «In seguito al terribile incendio che ha avuto luogo a Wintzenheim la scorsa notte, mi sto recando sul posto», insieme alla ministra della Solidarietà Aurore Bergé, ha dichiarato Elisabeth Borne sulla rete X (ex Twitter). «Il mio primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Saluto la mobilitazione dei vigili del fuoco», ha aggiunto.

Poche speranze per gli 11 dispersi

Le 11 persone disperse «allo stato attuale delle cose sono potenzialmente morte», ha dichiarato Christophe Marot, segretario generale della prefettura dell'Haut-Rhin, presente sul posto.

«Purtroppo non ci sono molti dubbi: tutte queste persone erano presenti nella struttura e non sono riuscite a uscire», ha detto ai giornalisti, aggiungendo che 28 persone erano sul posto al momento dell'incendio e che solo 17 di loro sono state sfollate.

Chi si trovava al piano terra è stato in grado di uscire rapidamente, ma non chi si trovava al piano superiore, ha aggiunto.

Gruppo in vacanza

«L'incendio è stato rapidamente messo sotto controllo nonostante la violenza delle fiamme», ha annunciato la prefettura dell'Haut-Rhin in un comunicato stampa, aumentando il bilancio delle vittime dei vigili del fuoco, che inizialmente avevano detto all'AFP che sette persone erano disperse.

«Diciassette persone sono state sfollate. Una persona è stata portata in ospedale (...) e una persona era in stato di shock», ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che queste persone appartenevano a «un gruppo di adulti venuti da Nancy per le vacanze».

«Incendio diffuso»

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 6.30 del mattino per l'edificio di Wintzenheim, ha dichiarato all'AFP il centro operativo dei vigili del fuoco e dei soccorsi dell'Haut-Rhin (Codis), confermando le informazioni di France 3 Grand Est.

Secondo i vigili del fuoco, l'edificio a graticcio in stile alsaziano è stato teatro di un «incendio generalizzato».

Il proprietario dell'alloggio, che abita nelle vicinanze, ha dato l'allarme alle 6.33 del mattino. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto alle 6.45, secondo Christophe Marot.

A metà mattina, i vigili del fuoco stavano ancora spegnendo il fuoco con le manichette, secondo l'agenzia stampa AFP.

Il tetto è andato distrutto dalle fiamme e al primo piano era visibile la struttura in legno carbonizzata. Sul posto è all'opera pure una squadra di ricerca con i cani era nelle vicinanze.

Dispiegati ben 76 pompieri

«Le persone disperse sono un supervisore e dieci adulti leggermente disabili», ha dichiarato Christophe Marot, aggiungendo di non avere «alcuna informazione» sulle cause dell'incendio.

Ha detto che un'indagine giudiziaria è stata affidata al sostituto procuratore di Colmar, Nathalie Kielwasser.

Non appena è stato lanciato l'allarme, il Codis (centro operativo dipartimentale per i servizi antincendio e di soccorso) ha dispiegato 76 vigili del fuoco, quattro autopompe, quattro ambulanze, un posto medico avanzato e tre scale per contenere l'incendio e curare le vittime, ha dichiarato la prefettura.

Sono stati mobilitati anche quaranta membri della gendarmeria. Secondo i vigili del fuoco, l'edificio è un vecchio fienile ristrutturato con una superficie di 500 m2, due piani e una mansarda.

