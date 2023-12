Secondo il Dipartimento Meteorologico da questa sera il ciclone inizierà a perdere di intensità. Keystone

Michuang, il ciclone che da ieri sta infuriando sullo stato meridionale indiano del Tamil Nadu, ha aumentato oggi la sua intensità ed è passato alla categoria di «ciclone molto pericoloso».

Nonostante le piogge battenti e i venti che hanno superato la velocità di 110km all'ora, grazie all'allerta lanciata nei giorni scorsi non si registrano vittime, ma solo danni.

In vista del suo passaggio, per consentire alle persone di restare a casa, le autorità hanno proclamato un giorno di festività pubblica in quattro distretti, compresa l'area della capitale, Chennai, dove tra l'altro, è stata sospesa l'operatività dell'aeroporto internazionale.

Secondo il Dipartimento Meteorologico da questa sera il ciclone inizierà a perdere di intensità, e domani si sposterà in direzione dello stato dell'Andhra Pradesh, con venti che non dovrebbero superare la velocità di 90 km orari.

SDA