Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) afferma di essere a conoscenza della morte di uno svizzero a Giacarta (foto d'archivio). KEYSTONE

Un cittadino svizzero di 34 anni è stato rinvenuto privo di vita nella camera che aveva affittato nella capitale indonesiana Giacarta. Le circostanze della sua morte non sono ancora chiare, riferiscono i media locali ripresi da 20Minuten.ch.

SDA

Interrogato oggi, domenica, dall'agenzia Keystone-ATS, Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) afferma di essere a conoscenza della morte di uno svizzero a Giacarta.

il DFAE è «in contatto con i parenti più stretti, così come l'ambasciata svizzera a Giacarta con le autorità locali competenti. Per motivi di protezione dei dati e della personalità non è possibile fornire ulteriori informazioni».

Secondo quanto riporta 20Minuten.ch, il cadavere di un uomo identificato come un cittadino svizzero di una trentina d'anni è stato scoperto dal locatore venerdì sera, allertato dal cattivo odore proveniente dal secondo piano dell'immobile.

La vittima aveva sanguinato dal naso e dalla bocca. Nella stanza non sono stati rinvenuti oggetti sospetti o medicinali. La polizia sta indagando sul caso.

Stando al locatario, l'uomo – che aveva affittato la camera da poco meno di un mese – avrebbe detto in precedenza di avere un'ex moglie indonesiana.

olpe, ats