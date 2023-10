La lifestyle influencer con il nome d'arte di Lina Mukherjee condannata a due anni di carcere. Screenshot Tribun Jambi

In Indonesia, una nota influencer è stata condannata a due anni di carcere per aver recitato una formula di preghiera islamica e aver poi mangiato carne di maiale.

Mangiare carne di maiale è severamente vietato per l'Islam, ma la donna nota per i suoi video su Tiktok si è filmata mentre lo faceva e ha postato la clip online.

La lifestyle influencer con il nome d'arte di Lina Mukherjee, che ha più di due milioni di follower su Tiktok, è stata condannata al carcere per «incitamento all'odio» e a pagare una multa equivalente a circa 15.200 euro, come ha riferito giovedì il quotidiano «Tribun Jambi», citando il tribunale competente di Palembang, sull'isola di Sumatra.

La donna ha una settimana di tempo per ricorrere in appello, ma, come ha lei stessa dichiarato, probabilmente si asterrà dal farlo. C'è in effetti il pericolo che la pena venga addirittura aumentata.

La 33enne si descrive come musulmana. Secondo lei, usa il suo nome d'arte indiano Lina Mukherjee a causa della sua grande passione per i film di Bollywood.

Nel video, registrato a marzo, usa la frase araba «Bismillah» («In nome di Dio»), che si trova all'inizio di quasi tutte le sura del Corano. Poi mangia un pezzo di maiale, per pura curiosità, secondo il suo stesso racconto.

Il video è stato cliccato milioni di volte e criticato pesantemente. Alla fine è stata denunciata alla polizia e arrestata a luglio.

Leggi sulla blasfemia controverse a livello internazionale

Il filmato sarebbe stato girato a Bali, l'unica isola a maggioranza indù dell'Indonesia. L'isola del Sud-Est asiatico è il Paese islamico più popoloso del mondo.

Dopo il verdetto, Mukherjee si è scusata con il popolo indonesiano «perché come figura pubblica ho commesso errori non esemplari», secondo l'emittente KompasTV.

L'Indonesia ha leggi severe sulla blasfemia che sono controverse a livello internazionale. Gli attivisti per i diritti umani hanno criticato il verdetto.

«Quello che è successo a Lina non è sorprendente, nonostante le promesse del governo di proteggere il diritto alla libertà di religione o di credo e alla libertà di espressione», ha dichiarato Usman Hamid di Amnesty International Indonesia.

Le leggi sulla blasfemia sono state a lungo utilizzate impropriamente per la repressione delle minoranze e dei dissidenti.