Disabile segregato e vessato in casa dalla moglie e dall'amante per 4 anni

Un uomo diversamente abile in Inghilterra è stato abusato e maltrattato dalla moglie e dal suo amante per ben 4 anni (immagine illustrativa). KEYSTONE

Undici anni di carcere per «schiavitù moderna»: un inglese malato di 40 anni è stato «tenuto come una bestia», vessato e maltrattato per quattro anni dalla moglie e dal suo amante.

Hai fretta? blue News riassume per te Tom Somerset-How soffre di una grave malattia ed è stato tenuto prigioniero nella sua casa di Chichester, in Inghilterra, per quattro anni.

Nel 2016, la moglie ha cercato un badante per lui, con il quale ha iniziato una relazione.

La coppia ha intascato i soldi destinati all'aiuto di Tom mentre lo trascurava sistematicamente e lo maltrattava verbalmente e fisicamente.

Dopo quattro anni, Tom è riuscito ad attirare l'attenzione sulla sua situazione: l'assistenza sociale e la polizia lo hanno salvato.

I suoi aguzzini sono stati condannati a undici anni di carcere ciascuno per «schiavitù moderna». Mostra di più

«La maggior parte delle volte mi sono svegliato desiderando che non fossi io»

Tom Somerset-How ha sperimentato il martirio. Il quarantenne è stato prigioniero in casa sua. Maltrattato da coloro che avrebbero dovuto fargli del bene: sua moglie e il suo badante.

Invece di prendersi cura dell'uomo disabile, i due hanno iniziato a litigare tra loro, hanno trascurato Tom, lo hanno insultato e ferito. Il giudice s'è così espresso al processo: il duo «ha munto la vittima come una mucca».

Sarah Somerset-How e George Webb al momento del loro arresto. Polizia di Sussex

Tom soffre di paralisi cerebrale infantile spastica: un danno cerebrale della prima infanzia disturba il sistema nervoso e i muscoli. La malattia confina Tom a letto e su una sedia a rotelle: è un caso di assistenza che necessita di cure 24 ore su 24. Per questo motivo, nel 2016 la moglie Sarah Somerset-How ha cercato un badante per il marito.

La 49enne ha trovato un certo George Webb, che si è trasferito con la coppia nella loro casa di Chichester, nel sud dell'Inghilterra. Il 50enne e la moglie di Tom iniziano una relazione che non solo ha brutte conseguenze emotive per Tom, ma anche un tributo finanziario e di salute.

«Lo hanno ridotto in schiavitù nella sua stessa casa»

«Ero praticamente da solo ogni giorno», ricorda l'uomo parlando con la BBC. «Mi lasciavano una bottiglia d'acqua con del succo e un po' di cibo. Per quattro anni sono stato letteralmente a letto per il 95% del tempo».

Solo nei giorni di festa, come il Natale, la moglie Sarah lo portava a vedere la sua famiglia, dalla quale era altrimenti tenuto al riparo.

«Lo hanno effettivamente ridotto in schiavitù a casa sua», ha dichiarato in seguito la magistratura britannica. «Hanno cercato di isolarlo dalla sua famiglia e dai suoi amici.» La coppia ha mantenuto il sostegno statale per Tom – e ha risparmiato per il proprio appartamento o ha speso i soldi in accessori per il calcio, come scrive il «Daily Mail».

Tom poteva fare la doccia solo una volta alla settimana, aggiunge il «Guardian». Spesso giaceva a letto senza tirare le tende. «Quando ho capito che quella era la mia vita, volevo farla finita, ma non avrei potuto farlo da solo», ha dichiarato la vittima.

«Non riesco a immaginare di potermi fidare di nuovo di qualcuno»

C'era anche il dolore emotivo: «La portata della frode era difficile da sopportare. Non riesco a immaginare di potermi fidare di nuovo di qualcuno. A volte vado in camera mia e urlo fino a perdere la voce. Non riesco nemmeno a piangere perché non ho lacrime».

A Tom era anche vietato parlare al telefono, a meno che non ci fosse sua moglie con lui. Ma alla fine si è confidato con un amico tramite il suo iPad, che ha avvisato la madre.

Prima lo ha contattato mamma Helen, poi un'assistente sociale. Quando l'assistente sociale gli ha chiesto se voleva lasciare l'appartamento, lui ha risposto all'istante, forte chiaro: «Oh mio Dio, sì!».

Temendo la reazione di George, nell'aprile 2020 ha detto all'assistente sociale: «Guarda, se lo faccio, devi starmi accanto durante tutto il processo». La polizia e l'assistenza sociale hanno messo fine alle sofferenze di Tom e hanno avviato le indagini sui suoi aguzzini.

Il 14 luglio il tribunale di Portsmouth ha dichiarato la coppia colpevole di «schiavitù moderna» e di altre accuse.

Entrambi sono stati condannati a 11 anni di carcere.