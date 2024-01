Inizia oggi la prima scuola reclute del 2024. Keystone

Ha inizio oggi per 12'126 giovani la scuola reclute, la prima di questo 2024. La quota di donne – inclusi i quadri – si attesta al 2,9%.

Per quel che riguarda le reclute, scrive l'Aggruppamento Difesa in un comunicato odierno, entrano in servizio 11'871 uomini e 255 donne, mentre fra i quadri vi sono 2'412 uomini e 175 donne.

L'istruzione di base, orientata alla capacità di difesa, durerà per la maggior parte dei militi 18 settimane. Sono però in 1'472 ad aver scelto il modello della ferma continuata.

L'Aggruppamento Difesa nella nota ricorda che i militari che necessitano di un sostegno nel corso del servizio dispongono di un'ampia offerta. Si parte dai comandanti, fin ad arrivare ai medici di truppa e ai cappellani.

Telefonicamente sono poi raggiungibili il servizio psicopedagogico (0800 11 33 55), il Servizio sociale (0800 855 844) e il Servizio specializzato Donne e diversità (058 480 50 00). Esiste poi un Organo di mediazione indipendente esterno alle forze armate (058 465 20 10).

nw, ats