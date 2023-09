Le piogge monsoniche di un anno fa in Pakistan erano state le più intense degli ultimi 30 anni (foto d'archivio) Keystone

Un anno dopo il lancio della campagna per il Pakistan, la Catena della Solidarietà ha raccolto donazioni per 5,3 milioni di franchi. Ha finanziato nove progetti e aiutato più di 415'000 vittime delle devastanti inondazioni. Continuerà il suo impegno nei prossimi mesi.

Oltre 3,7 milioni di franchi sono stati investiti in nove progetti realizzati dai suoi partner svizzeri sul campo, ha comunicato oggi la Catena della Solidarietà. Helvetas, Save the Children Svizzera, Solidar Suisse e Terre des hommes hanno così potuto fornire rapidamente aiuti di emergenza e avviare progetti di ricostruzione a lungo termine.

Nella fase di emergenza successiva alle inondazioni, le organizzazioni si sono concentrate sulla distribuzione di cibo e beni di prima necessità, sull'approvvigionamento di acqua potabile e sull'assistenza medica. In seguito, gli sforzi si sono spostati sulla ricostruzione delle infrastrutture sanitarie e della rete di acqua potabile.

La campagna della Catena della Solidarietà è stata lanciata il 31 agosto 2022 con il sostegno della SSR e dei media privati, dopo che il Pakistan era stato colpito dalle piogge monsoniche più intense degli ultimi 30 anni. Un terzo del Paese è stato sommerso dalle acque. Circa 1700 persone hanno perso la vita e 30 milioni hanno avuto bisogno di aiuto.

La Confederazione ha inoltre versato fondi per gli aiuti d'emergenza al Pakistan. Si tratta di 3,8 milioni di franchi: 2,8 milioni per l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), 800'000 franchi per la risposta d'emergenza della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e 200'000 franchi per Helvetas.

ats