Almeno 114 persone sono morte in Iraq e altre 200 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad Hamdaniyah, una cittadina nella provincia settentrionale di Ninive.

Lo ha dichiarato il governatore della provincia settentrionale di Ninive, Najim al-Jaburi, martedì sera. Il portavoce del Ministero della Sanità, Saif al-Badr, ha parlato in precedenza di 100 morti e 150 feriti.

Le immagini del disastro hanno mostrato una sala crollata e bruciata nella città di Al-Hamdaniya.

Gli sposi si sono salvati?

I video diffusi sui social media, girati verosimilmente pochi istanti prima dello scoppio delle fiamme, sembrano mostrare parti bruciate dei rivestimenti della sala che cadono dal soffitto.

Gli invitati al matrimonio saltano su dai tavoli e cercano di mettersi in salvo. Gli sposi sulla pista da ballo sembrano sotto shock. Altri video mostrano la festa di nozze che balla e chiacchiera ai tavoli pochi istanti prima.

Chi è riuscito a mettersi in salvo ha dichiarato in televisione che gli sposi sono sopravvissuti.

Norme di sicurezza non rispettate

La sala, utilizzata per i matrimoni, era dotata di pannelli altamente infiammabili, ha spiegato la Protezione Civile, in violazione delle norme di sicurezza e non disponeva di un sistema di allarme prescritto.

«L'incendio ha provocato il crollo parziale della sala perché sono stati utilizzati materiali da costruzione economici e altamente infiammabili, che in caso di incendio crollano in pochi minuti», ha dichiarato la protezione civile.

I soccorritori hanno cercato i sopravvissuti sotto le macerie della sala bruciata. Nella notte, folle di persone si sono radunate davanti al luogo del disastro. Le televisioni locali hanno mostrato immagini di corpi coperti da teli sulla strada e di ambulanze.

Il portavoce del Ministero della Sanità, Saif al-Badr, ha dichiarato questa mattina presto che la situazione era sotto controllo.

Al momento dell'incendio, nella sala si trovavano fino a 1.000 persone, ha dichiarato la deputata Ichlas al-Dulaimi a Rudaw, che ha definito l'accaduto un «grande disastro».

Corruzione galoppante nel Paese

Al-Hamdaniya si trova vicino a Mosul, nel nord-ovest del Paese, a circa cinque ore di auto dalla capitale Baghdad. Il motivo per cui sarebbe stato utilizzato materiale altamente infiammabile nella costruzione della sala è poco chiaro. Tuttavia, la corruzione e la cattiva gestione dilaganti in Iraq riguardano anche il settore delle costruzioni.

Alcuni testimoni oculari hanno affermato che l'incendio è stato causato da fuochi d'artificio, ma non ci sono state conferme ufficiali. Il Primo Ministro iracheno Mohammed al-Sudani ha dato istruzioni ai Ministeri degli Interni e della Sanità di fornire tutta l'assistenza possibile alle persone colpite.

Al-Sudani ha anche parlato al telefono con il governatore al-Jaburi durante la notte per informarsi sugli effetti dell'incendio, ha riferito l'agenzia statale INA.

