Sarà pieno anche il secondo volo speciale di rimpatrio da Israele effettuato da Swiss.

Anche il secondo volo speciale Swiss per rimpatriare cittadini svizzeri da Israele è tutto esaurito. Ulteriori collegamenti non sono per ora previsti e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) valuta altre possibilità.

Il volo speciale odierno è per ora quindi l'ultimo con Swiss. Le persone in Israele che vogliono ritornare in Svizzera sono invitate a trovare altri collegamenti commerciali o soluzioni differenti, ha detto oggi il DFAE all'agenzia Keystone-ATS. Le autorità elvetiche sono in contatto anche con altri Paesi.

Non è chiaro quanti cittadini svizzeri vogliano ancora lasciare Israele. Circa 600 persone con legami con la Confederazione hanno registrato la loro presenza in Israele tramite l'app ufficiale «Travel Admin». Il DFAE è in contatto con loro.

Il personale dell'ambasciata a Tel Aviv sta bene, considerando le circostanze. La rappresentanza diplomatica è aperta e fornisce gli abituali servizi.

