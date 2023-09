Tre persone sono state ferite con una forbice la notte scorsa nel quartiere San Lorenzo a Roma.

Immagine simbolica. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Autore dell'aggressione un 36enne, cittadino somalo, che è stato arrestato dalla polizia in via Giolitti, non lontano dalla stazione Termini.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 36enne ha colpito, al culmine di un litigio, un cittadino di 35 anni ferendolo gravemente alla testa.

Stessa sorte per due amici della vittima che erano intervenuti e che hanno riportato ferite non gravi alle braccia e alle gambe.

Per il cittadino somalo è scattato il fermo di polizia giudiziaria per l'accusa di tentato omicidio. Per lui anche la denuncia con l'accusa di lesioni aggravate.

SDA