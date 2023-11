Una foto che sta diventando virale mostra la piazzetta di Portofino colpita da una onda anomala, con i turisti in fuga dai tavolini, per fortuna senza feriti.

Immagine simbolica. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Potrebbe essere il nuovo simbolo della mareggiata in Liguria e probabilmente del cambiamento climatico in atto. L'onda ha infatti superato tutti i precedenti livelli di altezza in questo angolo che normalmente è un paradiso per i villeggianti, soprattutto vip.

La piazzetta di Portofino viene invasa dal mare: l'onda arriva all'improvviso e allaga i locali dei vip https://t.co/WYJwvP8j3D — La Stampa (@LaStampa) November 3, 2023

L'acqua ha colpito in mattinata mentre il sole splendeva ma la riviera ligure era flagellata da una mareggiata rara, con onde fino a sei metri di altezza, che non ha comunque raggiunto i livelli di guardia e di distruzione della tempesta che colpì la Liguria nel 2018.

Danni milionari

Mentre il presidente ligure Giovanni Toti si prepara a chiedere lo stato di emergenza e si cominciano a contare danni milionari, la foto di Portofino diventa iconica: si vede un gruppo di turisti colto di sorpresa, alcuni fuggono dall'acqua, altri non sono ancora riusciti ad alzarsi dalle sedie intorno ai tavolini del bar e sono rimasti con l'acqua alle ginocchia.

Una donna cerca di portare in salvo il cane. Sullo sfondo un'altra onda si è infranta contro i ristoranti dei vip lungo la banchina e il molo dei traghetti.

Di solito l'acqua non invade mai tutta la piazza

Portofino è in una posizione riparata dalle mareggiate ma quando il mare si alza per i venti da sud tante volte in piazzetta si verifica il fenomeno dell'acqua alta, che sale piano ma non invade mai tutta la piazza.

Questa volta, fanno notare i portofinesi, il colpo di mare è stato anomalo e più potente.

L'allerta arancione era finita nella notte, qualche bar ha aperto confidando nel sole e i turisti ne hanno approfittato senza potere immaginare la sorpresa.

