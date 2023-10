Immagine d'îllustrazione archivio Nicolas Armer/dpa

Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave a bordo di un taxi che, per cause ancora in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, si è ribaltato in via Francesco Sforza, nel pieno centro di Milano.

L'episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte, precisa l'agenzia di stampa Ansa.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali Fatebenefratelli e Policlinico per alcune contusioni. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente.

SDA