Si travestivano da carabinieri per truffare anziani nel Nord Italia (archivio) Keystone

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Monza nelle province di Milano e Napoli, con l'accusa di appartenere a un gruppo criminale organizzato dedito a truffe ai danni di anziani o fragili nel Nord Italia.

L'inchiesta è partita dalle denunce presentate da due anziani di Vimercate e Seregno (Monza). I reati contestati sono stati commessi, tra l'altro, a Voghera, Alessandria e Novara e nelle province di Monza e Milano. Le basi della banda, composta da italiani tra i 31 e 61 anni, sono state individuate tra Milano e Napoli.

I truffatori si travestivano da avvocati e carabinieri e contattavano gli anziani facendogli credere di aver arrestato o di assistere (nel caso degli 'avvocati') un loro parente o amico al quale serviva in tempi brevi denaro per evitare il carcere o una multa.

Così la banda è riuscita a farsi consegnare più volte somme tra i 3 mila e i 12 mila euro o gioielli.

Nel gruppo, è emerso dall'inchiesta, c'era chi si occupava di telefonare e di gestire le 'operazioni' direttamente da Napoli e di fornire poi i contatti delle potenziali vittime ai complici che – travestiti da avvocati o carabinieri – agivano nel nord Italia facendosi consegnare i contanti e i preziosi.

In alcune circostanze – otto in totale quelle contestate al gruppo tra il novembre 2022 e l'aprile 2023 -, se i soldi non erano disponibili i truffatori convincevano telefonicamente gli anziani affinché prelevassero il denaro richiesto in banca, fornendogli istruzioni affinché non dessero spiegazioni dei prelievi ingenti ai dipendenti degli istituti di credito.

SDA