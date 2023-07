Nel Giura sono giunte 3500 due cavalli. Keystone

In cinque giorni, fino ad oggi, in occasione del 24esimo convegno mondiale degli amici della vettura Citroën 2CV, nel Giura, nei pressi del capoluogo Delémont, sono giunte 3500 «due cavalli». Per gli organizzatori, la manifestazione è stata un successo.

Le leggendarie auto denominate deux chevaux (due cavalli, dalla valutazione dei cavalli fiscali in Francia) sono giunte dai quattro angoli d'Europa e anche da più lontano, ad esempio da Australia, Canada e Stati Uniti. In tutto, erano rappresentati 35 paesi. Erano attesi 5000 visitatori esterni, ma alla fine ne sono arrivati ben 15'000.

L'incontro si è svolto «in un'atmosfera amichevole che riflette perfettamente lo spirito della 2CV», si legge in un comunicato. Non ci sono stati incidenti né inconvenienti di rilievo.

L'incontro mondiale degli amici della 2CV si svolge ogni due anni. Nel 2025 l'organizzazione è stata attribuita alla Slovenia.

ch, ats